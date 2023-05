Casa de Praia da Ponta Negra recebe ‘Festa das Mães’ com várias atrações em Manaus; confira programação

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Grupo Fametro e Rádio Rios, realizam neste domingo, 14/5, de 14h às 22h, na casa de praia Zezinho Corrêa, a “Festa das Mães”, em celebração ao Dia das Mães.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A festa é uma das programações multiculturais que serão realizadas ao longo do ano no espaço, com intuito de expandir as opções de lazer à população e impulsionar o turismo na cidade.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, a parceria para a realização da “Festa das Mães” é sucesso garantido. “Na semana passada tivemos o ‘Tardezinha de Domingo’, com Neguinho da Beija-flor, e foi maravilhoso. Trabalhamos juntos à Semtepi, Rádio Rios e Grupo Fametro para termos, neste domingo, uma megaprogramação musical em homenagem às mães, e com certeza será um grande sucesso. Todos estão convidados a participar e, claro, levar as mães, as grandes protagonistas deste dia.”.

No sábado, 13/5, a partir das 16h30, a casa de praia Zezinho Corrêa também recebe uma programação musical exclusiva, para agitar o fim de semana manauara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo das oito horas do evento de domingo, a Rádio Rios estará realizando uma transmissão simultânea, a partir das 14h.

Programação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sábado, 13/5

Violão e voz

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Daniel Lima

Oficial 80

Domingo, 14/5, ‘Festa das Mães’

Patrícia Moraes e Banda

Duda Mota

Banda Agua Cristalina

Elas Cantam Samba

Flow