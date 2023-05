Casa de Praia Zezinho Corrêa faz programação voltada ao esquenta da Marcha Para Jesus em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), realiza, nesta sexta-feira e sábado, 26 e 27/5, das 18h às 22h, o Esquenta da 29ª Edição da Marcha Para Jesus, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

Com apoio institucional da Prefeitura de Manaus, o esquenta contará com apresentações de artistas locais do gênero gospel. O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, explica que essa programação é fruto de uma parceria com a Semtepi.

“Chegou a vez do segmento gospel divulgar sua arte. De ordem do prefeito David Almeida, estamos apoiando a Marcha Para Jesus, que neste final de semana e no próximo terão a oportunidade de apresentar sua arte à sociedade manauara, frequentadora da Casa de Praia Zezinho Corrêa, gentilmente cedida pelo amigo Radyr, secretário da Semtepi”, disse.

De acordo com o pastor Valdiberto Rocha, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam), a oportunidade de poder fazer uma prévia da Marcha na Casa de Praia é uma honra muito grande.

“Agradeço a Deus pela vida do prefeito e pela oportunidade que está dando ao nosso segmento. Eu sei que esse equipamento turístico é disputadíssimo e, para nós, é uma honra. Graças a Deus por isso, pois sem Ele, não podemos nada. E eu tenho certeza que é Ele que conduz os passos do nosso prefeito”, concluiu Valdiberto.

No palco Murilo Rayol, deverão passar cerca de seis grupos musicais das mais diversas denominações evangélicas com apresentações de 30 minutos cada.

Histórico da marcha

A Marcha para Jesus, maior evento cristão a céu aberto do mundo, é um evento pacífico que reúne igrejas evangélicas de Manaus e é aberto à participação de toda a população, realizado desde 1994.

Ele faz parte do calendário oficial da cidade de Manaus desde outubro de 2005, quando a Lei nº 889 foi sancionada. O evento, também, acontece em todo o território nacional e em países como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia, entre outros.

Redação AM POST*