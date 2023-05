Casa de praia Zezinho Corrêa tem atrações em homenagem a Arlindo Jr., Klinger Araújo, Teixeira de Manaus e Zezinho Corrêa

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realiza, neste final de semana, 20 e 21/5, uma programação especial em homenagem aos artistas Zezinho Corrêa, Arlindo Júnior, Klinger Araújo e Teixeira de Manaus. As apresentações acontecem na casa de praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da cidade.

A data deste sábado, 20 de maio, relembra o dia do nascimento de Arlindo Júnior, um verdadeiro guardião das tradições culturais do boi-bumbá. Seu amor pela cultura amazônica foi evidenciado em cada nota musical e em cada gesto durante as suas encenações artísticas. Para além da carreira artística, Arlindo também representou o povo na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em duas legislaturas: 2009–2012 e 2013–2016. O “Pop da Selva”, como era conhecido, morreu aos 51 anos, no ano de 2019, vítima de um câncer na pleura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o dia 21 de maio marca o nascimento de Zezinho Corrêa, artista que dá nome à casa de praia. Como vocalista da banda Carrapicho, Zezinho conquistou reconhecimento internacional com a emblemática toada “Tic, Tic, Tac”. Com ritmo envolvente, permeado pela magia do boi-bumbá, a toada se tornou um verdadeiro ‘hino do Amazonas’, levando a alegria contagiante da região para lugares distantes.

Além de seu talento como cantor, Zezinho foi um defensor incansável da cultura amazonense. Com suas composições, retratou as belezas da floresta, as lendas e as tradições amazônicas, enaltecendo a riqueza cultural do Amazonas. Zezinho morreu aos 69 anos, em 2021, após complicações da Covid-19.

“O palco cultural Murilo Rayol, localizado na casa de praia Zezinho Corrêa, tem sido um espaço importante para o fortalecimento da cultura regional, e esta é mais uma oportunidade de valorizar e enaltecer a herança cultural e artística herdada de artistas tão queridos que nos deixaram de maneira precoce. Todos os que estarão no palco da casa de praia neste final de semana têm uma importante missão com o legado que herdaram”, afirmou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agenda cultural do palco Murilo Rayol neste final de semana traz artistas que relembrarão as músicas e a trajetória desses importantes cantores. Além de Arlindo Jr. e Zezinho Corrêa, que fariam aniversário neste final de semana, a programação também homenageia a trajetória artística de Klinger Araújo e Teixeira de Manaus, outros grandes ícones da música amazonense.

Programação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sábado:

18h às 20h: Lucelia Souza e Trio du Vale fazem (Homenagem ao grupo Carrapicho)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

20h às 22h: Cordão do beirarão (Homenagem ao Teixeira de Manaus)

Domingo:

18h às 19h: Daniel Gomes (MPB)

19h às 20h: Celdo Braga e grupo Gaponga

20h às 22h: Arlindo Neto e Klinger Jr. (Homenagem a Arlindo Jr. e Klinger Araújo)

Redação AM POST*