Casa do Jazz abre com exposições, lojinha e pocket shows, nesta sexta-feira (7°)

A abertura da nova temporada da Casa do Jazz ocorre nesta sexta-feira (7), das 9h às 21h, na rua José Clemente, 564, Centro de Manaus. O espaço, localizado ao lado do Teatro Amazonas, traz nesta temporada salas instagramáveis, curiosidades e exposições imersivas sobre a cultura do jazz no mundo. Até o dia 30 de julho, a Casa do Jazz tem entrada gratuita e faz parte da programação do Amazonas Green Jazz Festival.

A estrutura comporta quatro salas. Uma delas, intitulada “Faça seu som”, que será um espaço imersivo onde o visitante pode criar um hit com instrumentos musicais tradicionais no jazz, como trombone, trompete, flauta transversal e saxofone. Além disso, haverá uma experiência que o visitante ouve uma gravação de jazz e pode fazer um remix do seu jeito.

A sala “O Jazz do Coração” terá uma instalação interativa, com um sensor de monitoramento cardíaco. O visitante colocará a mão no sensor e o batimento do seu coração será transformado em música. A terceira sala fará uma homenagem a duas grandes artistas do jazz mundial, Ella Fitzgerald e Mary Lou Williams, que estão sendo homenageadas nesta edição do Amazonas Green Jazz Festival.

Também terá um espaço especial dedicado aos artistas nacionais e internacionais que compõem a programação de shows, e a lojinha com os produtos oficiais do festival. Outro detalhe especial é que, nos fins de semana, sempre às 18h, em frente à Casa do Jazz, ocorrerão pocket shows gratuitos, com artistas locais apresentando repertórios com muito jazz.

“A Casa do Jazz foi um sucesso no ano passado e virou ponto de encontro de turistas, da população manauara e, também, dos apaixonados por jazz. É um espaço muito especial para o público, literalmente, entrar no clima do Amazonas Green Jazz Festival, que é um grande acontecimento nacional voltado para o jazz”, comentou o titular da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marco Apolo Muniz.

Sobre o festival

A edição deste ano do Amazonas Green Jazz Festival, intitulada “Ella’s”, faz uma homenagem às vozes femininas do jazz. Serão 20 shows com artistas nacionais e internacionais no Teatro Amazonas. Terá ainda uma ampla programação gratuita como a Casa do Jazz com exposições artísticas; o Jazz no Flutuante com apresentações ao pôr do sol no Flutuante Abaré, às margens do Rio Tarumã; o circuito Aqui tem Jazz com a participação de bares, restaurantes e lojas da cidade; o Buriti Jazz Manauara com pocket shows no Manauara Shopping; Lounges nas varandas do Teatro Amazonas; além de 15 masterclasses, palestras e workshops com artistas e técnicos participantes do evento.

O Amazonas Green Jazz Festival é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. Além disso, tem apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Manauara Shopping e Hotel Juma Ópera, com produção da Iai Promoções. Para mais informações, acesse.

Redação AM POST