Casa Mamãe Margarida recebe quase R$ 150 mil em fomento do Governo do Amazonas

Redação AM POST

A Inspetoria Laura Vicuña – Casa Mamãe Margarida recebeu do Governo do Amazonas, por meio de edital para o setor social do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), materiais permanentes como beliches, roupeiros, freezers, cômodas, condicionadores de ar, colchão e caixa de som. A entrega do material, correspondente a recursos no valor de R$ 144.087, ocorreu na quinta-feira (02/09), na sede do abrigo, localizada no bairro São José II, zona leste de Manaus.

Durante o evento, várias apresentações foram realizadas pelas crianças da entidade como teatro, danças e poesias, que deixaram a primeira-dama e madrinha do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Taiana Lima emocionada durante as entregas.

“Sempre que venho aqui eu me emociono, coloco os meus pés na instituição e já sei da emoção que eu irei sentir, pois venho com o coração cheio de alegria. Saibam que, para mim e para toda a equipe do FPS, é uma grande satisfação termos esta parceria com a Casa Mamãe Margarida. O governador Wilson Lima sempre afirma que este é um governo humano, e nós estamos sempre dispostos a ouvir as demandas com carinho e a ajudar sempre que pudermos da melhor forma. Nosso muito obrigado, e parabéns por todo o trabalho realizado”, declarou a primeira-dama

Com a aquisição destes materiais, a Casa Mamãe Margarida irá proporcionar qualidade de vida, conforto, melhorias nas acomodações, lazer, e uma guarda adequada aos pertences das crianças e adolescentes acolhidos no abrigo. A entidade assiste atualmente 260 meninas de 0 a 18 anos, e os bens entregues vão beneficiar, direta e indiretamente, cerca de 1.560 crianças e adolescentes.

A instituição também foi beneficiada pelo FPS com kits de higiene, contendo creme dental, escova de dente, papel higiênico, absorventes, sabonetes e álcool em gel, que irão reforçar os cuidados oferecidos às acolhidas do abrigo.

“Agradecemos de todo o coração a parceria do Governo do Amazonas, que nos traz benefícios, com estes bens entregues por meio do edital do FPS. Com estes materiais, as meninas atendidas na Casa Mamãe Margarida poderão ter mais conforto e qualidade de vida”, agradeceu Roselandy Vieira, coordenadora de acolhimento do abrigo.

Atuação relevante – Avó de Sofia, de 13 anos, uma das atendidas na Casa Mamãe Margarida, Silvana Barros, 55, ressaltou a importância dos materiais entregues para a instituição, que desenvolve importante trabalho para a comunidade.

“Eu agradeço, em nome da minha neta e de todas as crianças que aqui são atendidas, ao governador Wilson Lima, pela atenção dada e pelo carinho, ao trazer para cá materiais tão importantes para o trabalho e acolhimento de meninas da comunidade que precisam dos serviços oferecidos por aqui”, declarou Silvana, que é moradora do bairro Tancredo Neves e há dez anos realiza atividades como dança e teatro na Casa Mamãe Margarida.

A Instituição atua na zona leste de Manaus e tem como finalidade promover assistência social por meio do acolhimento, da promoção e da defesa dos direitos da criança, do adolescente e de suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, ocasionada por violação de direitos das mais variadas formas. Entre as atividades oferecidas pela entidade para as crianças e adolescentes, estão oficinas educativas, dança, teatro e outros.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

* Com informações da assessoria de imprensa