Casa pega fogo após oscilação de energia no Colônia Terra Nova em Manaus

Uma residência pegou fogo na noite deste sábado (20) no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. De acordo com moradores da região, houve falha no fornecimento de energia e, após a normalização, as chamas atingiram a casa.

Ainda segundo relatos da vizinhança, os vizinhos se mobilizaram imediatamente para conter o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Os moradores afirmam que enfrentam escassez de água diariamente e, por isso, utilizaram baldes com água armazenada em casa para tentar controlar o avanço do fogo enquanto aguardavam o apoio dos bombeiros.

Conforme informações repassadas pelo CBMAM, não havia ninguém na residência no momento do sinistro. A ausência dos moradores evitou feridos no local, segundo os relatos colhidos pela reportagem.

Os depoimentos de quem vive na área ressaltam a precariedade no abastecimento de água e mencionam a oscilação no serviço de energia como contexto observado antes do início das chamas. A mobilização da comunidade foi apontada como fundamental para reduzir os focos até a atuação das equipes oficiais.

Até o momento, apenas as informações fornecidas pelos moradores e pelos bombeiros foram divulgadas. O caso ocorreu no período noturno e mobilizou moradores das ruas próximas, que ajudaram no transporte de água e na formação de uma corrente humana para um controle inicial do incêndio, à espera do suporte especializado.