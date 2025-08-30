A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Casal adota cadela agredida em supermercado de Manaus e batiza animal de Charlene

Após episódio de agressão, animal encontrou cuidado e acolhimento.

Por Natan AMPOST

30/08/2025 às 14:20

Ver resumo

Notícias de Manaus – A cadela que foi vítima de agressão no estacionamento de um supermercado na avenida Silves, zona Sul de Manaus, ganhou um novo lar. O animal, que foi chutado por um homem e acabou se tornando símbolo de indignação nas redes sociais, foi adotado pelo casal Victor e Eli, que decidiu acolhê-la e dar início a uma nova fase em sua vida.

PUBLICIDADE

Nas imagens que circularam na internet, o agressor chega de motocicleta, desce do veículo e desfere um chute contra a cadela, que não apresentava qualquer sinal de ameaça. A violência repercutiu de forma negativa e mobilizou defensores da causa animal, até que a adoção trouxe um desfecho mais esperançoso para a história.

Leia mais: Homem filmado dando bicuda em cadela no estacionamento de supermercado comparece a delegacia em Manaus

PUBLICIDADE

De acordo com o casal, que ainda não tem filhos, a decisão de adotar veio logo após a agressão. Eles já conheciam a cadela, que costumava circular pelo local, e estavam em dúvida sobre levá-la para casa. A agressão, ocorrida na última quinta-feira (28), acabou sendo o ponto decisivo.

“Tá sendo bem emocionante. Agora que ela vai ficar com a gente, vamos até nos mudar por causa da Charlene, encontrar um lugar maior para ela ficar livre”, contou Eli.

Exames veterinários e cuidados

PUBLICIDADE

Após o resgate, Charlene passou por uma bateria de exames veterinários para avaliar possíveis sequelas da agressão. O casal agora aguarda os resultados para garantir que ela não tenha sofrido complicações internas. Enquanto isso, ela já recebe cuidados, carinho e atenção redobrada em sua nova casa.

Repercussão nas redes

O gesto de adoção recebeu apoio massivo de internautas, que parabenizaram a atitude de Victor e Eli. O caso reforça a importância da adoção responsável e também reacende discussões sobre os maus-tratos contra animais, crime previsto na Lei Federal nº 14.064/2020, que estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.ccccccc

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Moraes autoriza vistorias em veículos que saírem da casa de Bolsonaro

Ministro do STF amplia monitoramento e exige relatórios diários sobre as vistorias.

há 27 minutos

Amazonas

Conselheiro Ari Moutinho Júnior pode ser preso se condenado por xingar presidente do TCE-AM

O crime de injúria está previsto no artigo 140 do Código Penal.

há 29 minutos

Manaus

Vídeo mostra agressão em adega de Manaus e mulher usa gargalo de garrafa para tentar furar rival durante briga

O episódio se soma a uma série de brigas registradas em bares e adegas da capital amazonense.

há 32 minutos

Brasil

Segurança na Praça dos Três Poderes será intensificada para o 7 de setembro

Esquema é para garantir julgamento no STF e desfile cívico-militar.

há 43 minutos

Amazonas

Governador Wilson Lima leva serviços de saúde, cidadania e empreendedorismo ao bairro Compensa

O Governo Presente foi projetado para descentralizar os serviços públicos, garantindo acesso a serviços essenciais de forma rápida e gratuita.

há 58 minutos