Casal adota cadela agredida em supermercado de Manaus e batiza animal de Charlene

Notícias de Manaus – A cadela que foi vítima de agressão no estacionamento de um supermercado na avenida Silves, zona Sul de Manaus, ganhou um novo lar. O animal, que foi chutado por um homem e acabou se tornando símbolo de indignação nas redes sociais, foi adotado pelo casal Victor e Eli, que decidiu acolhê-la e dar início a uma nova fase em sua vida.

PUBLICIDADE

Nas imagens que circularam na internet, o agressor chega de motocicleta, desce do veículo e desfere um chute contra a cadela, que não apresentava qualquer sinal de ameaça. A violência repercutiu de forma negativa e mobilizou defensores da causa animal, até que a adoção trouxe um desfecho mais esperançoso para a história.

Leia mais: Homem filmado dando bicuda em cadela no estacionamento de supermercado comparece a delegacia em Manaus

PUBLICIDADE

De acordo com o casal, que ainda não tem filhos, a decisão de adotar veio logo após a agressão. Eles já conheciam a cadela, que costumava circular pelo local, e estavam em dúvida sobre levá-la para casa. A agressão, ocorrida na última quinta-feira (28), acabou sendo o ponto decisivo.

“Tá sendo bem emocionante. Agora que ela vai ficar com a gente, vamos até nos mudar por causa da Charlene, encontrar um lugar maior para ela ficar livre”, contou Eli.

Exames veterinários e cuidados

PUBLICIDADE

Após o resgate, Charlene passou por uma bateria de exames veterinários para avaliar possíveis sequelas da agressão. O casal agora aguarda os resultados para garantir que ela não tenha sofrido complicações internas. Enquanto isso, ela já recebe cuidados, carinho e atenção redobrada em sua nova casa.

Repercussão nas redes

O gesto de adoção recebeu apoio massivo de internautas, que parabenizaram a atitude de Victor e Eli. O caso reforça a importância da adoção responsável e também reacende discussões sobre os maus-tratos contra animais, crime previsto na Lei Federal nº 14.064/2020, que estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.ccccccc