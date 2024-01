Casal em motocicleta sofre colisão brutal com veículo conduzido por militar em Manaus

Notícias de Manaus – Na noite desta terça-feira (23), um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta chocou os transeuntes da avenida Itaúba. Segundo relatos, o casal que ocupava a motocicleta foi vítima de uma colisão brutal ao realizar um retorno em frente a um restaurante, sendo atingido por um veículo modelo HB20. O condutor do automóvel, um militar, estava realizando uma manobra irregular no local, resultando no impacto que arrastou as vítimas pela rua, deixando a moto danificada e ambos gravemente feridos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente para prestar socorro ao casal. As vítimas foram prontamente encaminhadas para o Pronto Socorro Platão Araújo, onde receberão os cuidados médicos necessários. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do casal.

O condutor do HB20 permaneceu no local do acidente para prestar esclarecimentos às autoridades sobre as circunstâncias do ocorrido. A Polícia Militar está conduzindo as investigações para apurar as responsabilidades e determinar as consequências legais do episódio.

Redação AM POST