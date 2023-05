Casal morre e duas pessoas ficam feridas após carro desgovernado capotar em avenida de Manaus

Um casal, identificado como Lidiane Costa Feitosa, de 28 anos e Jeferson Lopes de Meireles, de 27 anos, morreram em um grave acidente na madrugada deste domingo (21) na Rua Natan Xavier, sentido Avenida das Torres, zona norte de Manaus. Duas pessoas, identificadas como Eduardo da Costa Farias, de 23 anos e Elizabete da Silva Cruz, de 39, ficaram feridas.

De acordo com a polícia, o carro estava trafegando em alta velocidade quando tentou desviar de uma moto, na ocasião, o motorista perdeu o controle do veículo, atingiu um poste e capotou diversas vezes no local.

Os ocupantes do veículo foram arremessados para fora do carro, apenas Elizabete estava com o cinto de segurança.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestaram socorro aos feridos, na ocasião, também atestou a morte das duas vítimas.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

