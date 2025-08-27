Casal ‘sem vergonha’ é flagrado fazendo sexo na praia da Ponta Negra, em Manaus; veja

Notícias de Manaus – Na tarde deste último final de semana, a Praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, foi palco de uma cena inusitada que gerou repercussão nas redes sociais.

Um casal foi flagrado se refrescando do calor manauara de maneira bem diferente: em um ato sexual à vista de quem passava. O local, que costuma ser frequentado por famílias e crianças, viu a intimidade do casal exposta em um momento que muitos consideram inadequado.

A praia, conhecida por sua beleza natural e por atrair turistas e moradores, já esteve envolvida em polêmicas antes. Recentemente, foram encontradas ossadas humanas, e com presença de vários jacarés na região, o que levantou questões sobre a segurança e a preservação ambiental do local.

Agora, a cena do casal se amando sob o sol quente trouxe à tona a discussão sobre atentado ao pudor, já que muitas crianças costumam brincar nas proximidades.

Frequentadores da praia expressaram sua indignação, afirmando que tal comportamento é desrespeitoso, especialmente considerando a presença de famílias. “É um local onde as crianças brincam. Não é certo expor esse tipo de cena aqui”, declarou um visitante.

As autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o incidente, mas a situação certamente levantará debates sobre a necessidade de regras mais rígidas para o comportamento na praia.

A Ponta Negra, um símbolo de lazer em Manaus, deve ser um espaço respeitado por todos.