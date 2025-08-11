Casal sofre acidente grave após moto derrapar em pista molhada no bairro Planalto em Manaus

Notícias de Manaus – Duas pessoas, não identificadas, que seriam um casal, ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (11) após um acidente de motocicleta na avenida Dublim, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus. A ocorrência aconteceu por volta das 6h e chamou a atenção de moradores e motoristas que trafegavam pela via.

De acordo com testemunhas, o motociclista trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo ao passar por um trecho da pista molhado pela chuva. A moto derrapou, e os dois ocupantes foram arremessados ao chão.

A passageira, uma jovem que sofreu ferimentos leves, pediu ajuda a quem passava pelo local. Já o piloto permaneceu desacordado até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros no local. Ambos foram encaminhados para uma unidade hospitalar da capital.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista. O acidente chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela via no momento da ocorrência.

