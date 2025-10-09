Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

Notícias de Manaus – O réu Adeilson Duque Fonseca, conhecido como “Bacana”, será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular em Manaus, acusado de homicídio qualificado contra o sambista e compositor Paulo Onça. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (9/10) pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, após análise do juiz Fábio César Olintho de Souza, que considerou haver provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

O caso teve início em 5 de dezembro de 2024, quando Paulo Onça e Adeilson se envolveram em um acidente de trânsito na capital amazonense. Após a colisão entre os veículos, os dois discutiram, e, segundo a denúncia, o réu teria agredido violentamente a vítima, causando ferimentos graves. Paulo ficou internado por meses, mas morreu em 26 de maio de 2025 em decorrência das lesões sofridas.

Diante da morte, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) aditou a denúncia, alterando a acusação inicial de tentativa de homicídio para homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme o artigo 121 do Código Penal.

Na decisão de pronúncia, o magistrado destacou que a confissão do réu, aliada a imagens registradas por câmeras e depoimentos de testemunhas oculares, confirmam a participação de Adeilson no crime. O juiz também rejeitou a tese apresentada pela defesa, que alegava que a morte teria ocorrido em razão de complicações médicas posteriores e não diretamente pelas agressões. Para o juiz, os elementos do processo demonstram que o óbito foi consequência direta e previsível da violência sofrida pela vítima.

Apesar da gravidade das acusações, o réu continuará a responder ao processo em liberdade provisória, uma vez que vem cumprindo todas as medidas cautelares impostas pela Justiça, incluindo o comparecimento periódico em juízo e a proibição de se ausentar da cidade sem autorização.

Com a decisão de pronúncia, o processo entra agora na fase recursal. Caso não haja recursos pendentes, o julgamento será agendado para o plenário do Tribunal do Júri, onde Adeilson Duque Fonseca responderá formalmente pelas acusações perante sete jurados.

