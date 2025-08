Castração gratuita de cães e gatos é realizada no bairro São José, em Manaus, para combater esporotricose

Notícias de Manaus – Tutores de cães e gatos que agendaram a castração de seus animais no bairro São José, zona Leste de Manaus, estão participando de uma ação gratuita de esterilização realizada por meio do castramóvel — a unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand. As cirurgias, iniciadas no último dia 28 de julho, seguem até quarta-feira, 6 de agosto, no Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes.

Ao todo, foram disponibilizadas 250 vagas para o procedimento, que visa controlar a reprodução desordenada de animais domésticos, especialmente em áreas com altos índices de abandono e de doenças zoonóticas, como a esporotricose. A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura de Manaus voltadas à saúde pública e à prevenção de doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos.

A esporotricose é uma infecção causada por fungos do gênero Sporothrix, que provoca lesões na pele e pode ser transmitida por arranhões, mordidas ou contato direto com secreções de animais infectados — sobretudo gatos. O veterinário Rodrigo Araújo, gerente do CCZ, reforça a importância da castração como medida de proteção coletiva. “Com a castração, os animais tendem a não brigar por território e a reduzir as saídas para a rua, evitando o contato com animais contaminados”, explica.

Segundo ele, a oferta do serviço por meio das unidades móveis tem como objetivo descentralizar o atendimento e ampliar o acesso da população ao procedimento, principalmente nas zonas Norte e Leste da capital, que concentram o maior número de casos de esporotricose em Manaus. “Além de controlar a reprodução, estamos atuando diretamente na prevenção da doença”, afirma o veterinário.

O CCZ Manaus possui dois castramóveis ativos e mantém o atendimento também em sua sede, localizada no bairro Compensa. Em 2024, mais de 7,3 mil cirurgias de esterilização foram realizadas pelo centro. Já em 2025, até o mês de maio, o número chegou a 3,9 mil procedimentos.

A população interessada em castrar seus animais deve acompanhar os avisos de agendamento nas redes sociais e canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O serviço é totalmente gratuito e voltado para tutores que residem em Manaus e desejam garantir mais saúde e segurança para seus animais.

Maior acesso

A ação do castramóvel da prefeitura beneficiou moradores do São José Operário e entorno, que puderam levar seus animais de estimação para serem castrados sem a necessidade de percorrer grandes distâncias. Foi o caso da industriária Josy de Souza, moradora do São José, que levou a gatinha Bia, de 1 ano, para passar pela cirurgia na estrutura itinerante do CCZ, na manhã desta segunda-feira, 4/8.

“É importante ter esse serviço aqui no bairro, pois muitas vezes a gente não tem tempo para se deslocar para um lugar mais distante. Esse castramóvel facilitou muito a nossa vida”, avaliou a usuária.

O pedreiro Fernando Oliveira, residente do Novo Aleixo, zona Leste, compareceu no castramóvel com o jovem Fofucho, de 2 anos. Ele conta que tem outros três cães em casa e deseja manter o efetivo no mesmo patamar. “Ele já emprenhou uma cadela antes, nós ficamos com alguns filhotes e doamos o restante. Agora queremos evitar de ter mais”, diz.

A doméstica Elenise Marques Salgado também aproveitou os serviços para esterilizar Safira, de 8 meses, que ela adotou após encontrar a pequenina gata abandonada na comunidade onde vive, Grande Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste.

“Muita gente cuida de gatos, mas não castra, e quando os gatinhos vêm, eles são jogados na rua e sofrem maus-tratos. Eu não quero isso”, contou.

Apesar de morar longe do São José, no bairro Cachoeirinha, zona Sul, a manicure Heline de Almeida agendou e compareceu na estrutura do CCZ para a castração de sua gata Floquinho, de pouco mais de 1 ano. Além de evitar ter mais bichos, ela ressalta ainda o benefício de ter a felina mais dentro de casa, longe da rua e seus riscos. “Os animais castrados se tornam mais dóceis e ficam mais em casa”, pontua.

Procedimento

Conforme Rodrigo Araújo, a castração equivale à remoção cirúrgica dos órgãos reprodutores do animal, e é recomendada para cães e gatos de 5 meses até 7 anos de idade. Além de permitir o controle populacional, ele observa, o procedimento também contribui para reduzir o ímpeto sexual de cães e gatos, tornando-os menos agressivos e territoriais.

“A cirurgia ajuda ainda a prevenir doenças reprodutivas e hormonais, como infecções e tumores nos ovários e útero, no caso das fêmeas, ou nos testículos, entre os machos”, ressalta o gerente do CCZ Manaus.

Rodrigo explica que o cão ou gato deve estar saudável e em jejum de seis horas de água e comida antes da cirurgia. “É fundamental também que ele esteja livre de carrapatos e outros parasitas, pois isso traz risco de complicações ou até morte do animal. Inclusive, se for detectada uma infestação, a castração não é realizada”, enfatiza.

CCZ Cidadão

Além das ações nas unidades móveis, o serviço de castração pode ser realizado no CCZ Manaus, por meio de agendamento prévio, exclusivamente no sistema CCZ Cidadão (ccz.manaus.am.gov.br). As vagas são disponibilizadas um dia a cada quinzena, sempre as 14h, de acordo com calendário divulgado pela Semsa Manaus.

Para mais informações sobre o serviço municipal de castração, os usuários podem entrar em contato com o CCZ Manaus por meio do WhatsApp, nos números (92) 98842-8359 ou 98842-8484, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 16h.