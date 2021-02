CBF doa ambulância para Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus, recebeu nesta terça-feira (02/02) a doação de uma ambulância da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entrega simbólica da chave do veículo ocorreu no intervalo do jogo entre Palmeiras e Botafogo no estádio Allianz Parque, em São Paulo, válido pelo Campeonato Brasileiro.

A doação é parte do projeto Craques da Saúde, que vai doar 27 ambulâncias a unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) de todos os estados do país. Os hospitais públicos com o maior índice de pacientes recuperados da Covid-19, de cada estado, ganharão os veículos, e a entrega simbólica ocorre nos jogos do Brasileirão Assaí.

No Amazonas, o hospital apontado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) foi o 28 de Agosto. A diretora da unidade, Júlia Marques, recebeu a chave simbólica e agradeceu a demonstração de humanidade e carinho para com os profissionais da saúde.

“Receber essa ambulância representa muito para todos os profissionais que estão na linha de frente, nesse momento da pandemia, justamente no estado do Amazonas, onde está acontecendo essa segunda onda”, afirmou. “Em nome de todos os profissionais de saúde de Manaus, quero agradecer à CBF pela doação”, completou a gestora.

Entre março de 2020, início dos casos de Covid-19 no Amazonas, e o dia 31 de janeiro deste ano, a unidade de saúde já contabilizou 2,6 mil altas hospitalares.

Veículo equipado – De acordo com a CBF, a ambulância é uma Fiat Fiorino equipada com itens de série específicos para o transporte seguro e rápido de pacientes. O veículo conta com adaptações especiais para este uso, como maca retrátil e suporte para cilindro de oxigênio e soro plasma e armário superior, teto e piso em ABS que permite a higienização rápida.

O jogo – Palmeiras e Botafogo ficaram no empate em 1 a 1. O time paulista está em 6º no Brasileirão, mas de olho no Mundial de Clubes, após vencer a Libertadores da América no sábado passado (30/01). Já o time carioca amarga a lanterna da competição e está com risco de rebaixamento.

*Com informação da Assessoria de Imprensa