CCZ informa calendário trimestral para agendamento de castração de cães e gatos em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, divulgou, nesta segunda-feira, 20/6, o calendário de agendamento da castração de cães e gatos no sistema “CCZ Cidadão” (ccz.manaus.am.gov.br), com a realização do procedimento cirúrgico para o período de julho a setembro.

As vagas são liberadas no sistema quinzenalmente e é necessário cadastramento prévio no site ccz.manaus.am.gov.br, quando o tutor do animal deve preencher formulário eletrônico com informações como nome completo, endereço, CPF, e-mail e número de telefone.

Segundo o calendário do próximo trimestre, para o agendamento de realização do procedimento no mês de julho, o sistema irá abrir as vagas nos dias 30 de junho e 15 de julho. Para o mês de agosto, as vagas serão liberadas nos dias 29 de julho e 15 de agosto; para o mês de setembro, as vagas poderão ser acessadas nos dias 31 de agosto e 15 de setembro. As vagas são liberadas no sistema a partir das 7h30 nos dias informados.

O diretor do CCZ, médico veterinário Rodrigo Rodrigues, ressalta que o agendamento nos dias indicados só é possível caso o tutor do animal tenha feito o cadastro no sistema previamente. “O cadastro no CCZ Cidadão pode ser feito a qualquer momento. Mas, após a realização do cadastro, o tutor deve acessar o sistema CCZ Cidadão nas datas indicadas especificamente para o agendamento, quando vai marcar o dia para a castração, de acordo com as vagas disponibilizadas no período”, explica Rodrigo Rodrigues.

Como a demanda pelo serviço é muito grande, as vagas são preenchidas rapidamente e por isso a recomendação é que o tutor não deixe para fazer o cadastro apenas no dia marcado para o agendamento.

A castração pode ser feita em cães e gatos, machos ou fêmeas, com idade mínima de cinco meses, e tem como objetivo o controle reprodutivo de cães e gatos, reduzindo o número de animais abandonados nas ruas, assim como o de acidentes de trânsito, e diminuindo o risco de transmissão de zoonoses, que são as doenças que podem ser transmitidas dos animais para o ser humano, como a raiva.

“O procedimento de castração apresenta também muitos benefícios para a saúde dos animais, reduzindo o risco de câncer nas fêmeas e nos machos, assim como evita a gravidez indesejada ou a gravidez psicológica, além de reduzir o risco de um comportamento agressivo”, informa Rodrigo Rodrigues.

Mais informações podem ser obtidas pelo Disque Saúde (0800 – 280 – 8 – 280), WhatsApp 98842–8359 e 98842-8484, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h, ou pelo e-mail [email protected]