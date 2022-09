CCZ pede que tutores não esqueçam datas marcadas para castração de animais

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus alerta os tutores de animais sobre a necessidade de atentar à data marcada para a realização da castração, serviço ofertado gratuitamente pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Uma parte expressiva do público que agenda o serviço não comparece no dia marcado para a cirurgia, o que impede que mais tutores tenham seus cães e gatos atendidos pelo órgão, que é ligado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Segundo o diretor do CCZ, médico-veterinário Rodrigo Rodrigues, cerca de 40% do total de agendamentos não são realizados devido ao não comparecimento dos animais. Embora a demanda seja alta, principalmente para a realização do procedimento nas fêmeas, há um número expressivo de ausências.

“O apelo que fazemos é que os tutores leiam direitinho as informações e avaliem se realmente podem vir ao CCZ e que, após o agendamento, procure cumpri-lo, para não prejudicar uma pessoa que está precisando castrar o seu animal. Temos recebido muitas reclamações devido à dificuldade de conseguir agendar o serviço no site do CCZ, por isso pedimos a todos que compareçam às datas marcadas no sistema”, assinala Rodrigues.

As castrações são um serviço que podem ser agendados após ser feito o cadastro no site do CCZ (https://ccz.manaus.am.gov.br). Antes de agendar a castração, é necessário observar se o cão ou gato está cem por cento saudável, se as fêmeas estão no cio ou prenhas. O tutor precisa ficar atento também à presença de carrapato ou pulga, que também inviabilizam o procedimento. Somente após superar essas condições, a castração pode ser agendada.

“Ao fazer o cadastro para o serviço de castração, o usuário recebe todas as orientações relacionadas aos cuidados a serem observados antes e após a cirurgia, então é muito importante avaliar bem a situação do animal para saber se ele está apto a esse procedimento”, destacou o diretor.

As próximas datas de liberação de vagas para castração, que acontece a cada quinze dias, estão marcadas para os dias 30/9, 14/10, 27/10, 11/11, 30/11 e 15/12. As vagas são liberadas às 7h30 nessas datas que são divulgadas nas redes sociais da Semsa. Diariamente, 40 cirurgias são realizadas no CCZ.

“No caso das fêmeas, que têm uma procura bem maior, os agendamentos se encerram rapidamente, por isso mais uma vez apelamos às pessoas que compareçam para não prejudicar quem também está precisando desse procedimento que é ofertado de forma gratuita à população”.

Bloqueio

Ao não comparecer à data marcada, o dono do animal ficará bloqueado no sistema de agendamento do órgão por 30 dias, quando poderá fazer um novo agendamento.

A castração, assim como a vacinação antirrábica, são serviços gratuitos ofertados pela Prefeitura de Manaus.