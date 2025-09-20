Celulares de Manaus vão tocar neste sábado em teste de novo sistema de alerta 

Notícias de Manaus – A população de Manaus vai ouvir seus celulares tocarem neste sábado (20), às 14h10, durante o primeiro teste do Defesa Civil Alerta, novo sistema de notificação para situações de emergência. O simulado é uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo federal.

O alerta será gratuito e automático, disparado em aparelhos conectados às redes 4G e 5G que estiverem dentro da área de abrangência do sistema. Os celulares devem vibrar, emitir som alto e exibir a mensagem de teste.

O prefeito David Almeida orientou os moradores a não se assustarem:

“Não entrem em pânico, fiquem tranquilos. Esse é o primeiro teste dessa ferramenta que iremos usar nos próximos eventos climáticos na cidade.”

Com o novo recurso, Manaus se torna a primeira capital da Região Norte a adotar a tecnologia, já disponível em outras partes do Brasil. A ferramenta é voltada para situações de risco climático, como alagamentos e tempestades.

Segundo o secretário-executivo da Defesa Civil Municipal, coronel Lima Júnior, o objetivo do teste é preparar a cidade para responder de forma mais eficiente a eventuais desastres naturais:

“Estamos nos antecipando para que possamos agir com mais eficiência e eficácia diante de ocorrências.”

A expectativa da Prefeitura é que, após a fase de testes, o sistema passe a ser utilizado em caráter definitivo para proteger a população de Manaus em cenários de emergência.