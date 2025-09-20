A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Celulares de Manaus vão tocar neste sábado em teste de novo sistema de alerta 

Defesa Civil fará simulado às 14h10.

Por Fernanda Pereira

20/09/2025 às 07:13

Ver resumo
Defesa Civil Alerta

Foto: Portal GOV

Notícias de Manaus – A população de Manaus vai ouvir seus celulares tocarem neste sábado (20), às 14h10, durante o primeiro teste do Defesa Civil Alerta, novo sistema de notificação para situações de emergência. O simulado é uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo federal.

PUBLICIDADE

O alerta será gratuito e automático, disparado em aparelhos conectados às redes 4G e 5G que estiverem dentro da área de abrangência do sistema. Os celulares devem vibrar, emitir som alto e exibir a mensagem de teste.

O prefeito David Almeida orientou os moradores a não se assustarem:

PUBLICIDADE

“Não entrem em pânico, fiquem tranquilos. Esse é o primeiro teste dessa ferramenta que iremos usar nos próximos eventos climáticos na cidade.”

Com o novo recurso, Manaus se torna a primeira capital da Região Norte a adotar a tecnologia, já disponível em outras partes do Brasil. A ferramenta é voltada para situações de risco climático, como alagamentos e tempestades.

Leia mais: David Almeida anuncia entrega das primeiras moradias do Minha Casa, Minha Vida para famílias atingidas por tragédia de 2023 em Manaus

PUBLICIDADE

Segundo o secretário-executivo da Defesa Civil Municipal, coronel Lima Júnior, o objetivo do teste é preparar a cidade para responder de forma mais eficiente a eventuais desastres naturais:

“Estamos nos antecipando para que possamos agir com mais eficiência e eficácia diante de ocorrências.”

A expectativa da Prefeitura é que, após a fase de testes, o sistema passe a ser utilizado em caráter definitivo para proteger a população de Manaus em cenários de emergência.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Motociclista cai durante tentativa de fuga e é preso com arma em Itacoatiara

A ação aconteceu nesta sexta-feira, 20, após denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar.

há 4 minutos

Brasil

Eduardo Bolsonaro reage a negociações sobre anistia e cobra cautela de Paulinho da Força

Deputado diz que relator pode ser associado a “regime de exceção” e critica Temer e Aécio em meio às articulações.

há 16 minutos

Manaus

Motociclista de delivery sofre acidente grave após colisão com ônibus em Manaus

Câmera de segurança registrou o momento da batida no bairro Parque Dez de Novembro.

há 37 minutos

Amazonas

DNIT dá 30 dias para moradores desocuparem área próxima à BR-319, diz senador

DNIT determinou a retirada de construções erguidas em até 50 metros de distância da BR-319.

há 56 minutos

Amazonas

Carreta com óleo de cozinha pega fogo e bloqueia trecho da BR-319; vídeo

Incêndio ocorreu nesta sexta-feira, na altura do km 123 da rodovia que liga Manaus a Porto Velho

há 1 hora