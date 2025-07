Cemitério em Manaus registra incêndios por velas acesas diretamente nos túmulos

Notícias de Manaus – Dois focos de incêndio registrados nos últimos dias no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, na zona Oeste de Manaus, acenderam um alerta entre as autoridades municipais. As ocorrências, conforme informado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), foram provocadas por velas acesas deixadas diretamente sobre túmulos, prática comum entre visitantes, mas que representa riscos graves, especialmente em períodos de seca e altas temperaturas.

O primeiro caso ocorreu na sexta-feira (25), na quadra 31, onde o fogo se espalhou rapidamente pela vegetação ao redor. Já o segundo, nesta segunda-feira (28), foi registrado na quadra 44. Em ambas as situações, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas sem maiores danos.

A Semulsp atribui os episódios à combinação de calor intenso, vegetação seca e uso indevido de velas no ambiente funerário. Por isso, a secretaria reforça a orientação para que os visitantes façam suas homenagens com velas exclusivamente no espaço do “Cruzeiro”, área específica e segura para rituais religiosos.

“Compreendemos a importância dos gestos de fé e memória, mas precisamos evitar tragédias. O fogo, quando mal utilizado, pode destruir o que estamos tentando preservar”, informou o órgão.

Como alternativa segura, a Semulsp recomenda o uso de flores naturais ou artificiais durante o período de estiagem, contribuindo com a segurança sem comprometer a simbologia das homenagens.