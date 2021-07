Cemitérios de Manaus passam por limpeza e serão liberados para visitação no fim de semana do Dia dos Pais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os dez cemitérios públicos de Manaus deverão funcionar, de forma excepcional, no fim de semana do Dia dos Pais. O anúncio foi feito, neste sábado, 24/7, pelo secretário municipal de Limpeza Pública, Sabá Reis, seguindo a determinação do prefeito David Almeida, durante o início dos trabalhos de preparação dos campos-santos da cidade.

Neste fim de semana, os serviços de capinação, podagem, varrição, pintura e limpeza estão intensificados nos locais. “Desde o primeiro dia da gestão do prefeito David Almeida, estamos atuando na reforma e manutenção dos cemitérios e, agora, com a aproximação do Dia dos Pais, reforçamos o nosso efetivo para garantir os serviços. Neste fim de semana, estaremos com mais de 500 homens fazendo toda essa manutenção”, destacou Sabá Reis.

Em pouco mais de seis meses da nova gestão, as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Pública (Semulsp) realizam trabalhos de reparo, asfaltamento, pintura e limpeza nos cemitérios de Manaus, além de substituição da troca de toda iluminação pública dos principais campos-santos da cidade.

Para as datas de atendimento diferenciado, o reforço já foi iniciado na limpeza. A Prefeitura de Manaus deverá usar estrutura semelhante à instalada no Dia das Mães, com o apoio de diversas outras pastas do Executivo municipal, e seguindo todos os protocolos de segurança em combate à pandemia da Covid-19.