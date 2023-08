Cemitérios de Manaus recebem mutirão de limpeza para visitação no Dia dos Pais

A Prefeitura de Manaus está realizando, ao longo desta semana, um mutirão de limpeza nos cemitérios públicos para a visitação do Dia dos Pais. A ação tem o objetivo de dar segurança e bem-estar à população que vai prestar homenagens aos seus entes queridos.

De acordo com o diretor de operações da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Laurimar Costa, os serviços devem ser concluídos até quinta-feira, 10/8, alcançando todos os seis cemitérios da área urbana e quatro da área rural. No cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no Tarumã, zona Oeste, o trabalho é intenso para a limpeza das 90 quadras do parque, onde são esperadas 20 mil pessoas. “Com o evento do Dia dos Pais chegando nós estamos fazendo o mutirão. Aqui (Tarumã) como tem o maior cemitério temos 400 garis para trabalhar na limpeza”, disse.

No total, para o final de semana em que se comemora o Dia dos Pais são esperadas cerca de 100 mil pessoas para visitas nos dez cemitérios da cidade, o que, segundo Laurimar Costa, requer atenção dobrada no zelo pelos espaços que abrigam os túmulos.

“Nós estamos dando todo esse trato, cuidado e capinação, para evitar acidentes, bichos peçonhentos, para que as pessoas venham com qualidade os seus entes queridos”, concluiu.

Para o sucateiro, Paulo Roberto Pedroso, de 56 anos, a limpeza nos cemitérios é um sinal de respeito aos que já partiram e às pessoas que vão visitar os entes queridos, que vão contar com um espaço seguro.

“É muito importante essa limpeza que estão fazendo. O cemitério não pode ficar feio. Agora está ficando bonito mesmo com esta ação. A prefeitura está de parabéns pelo que está fazendo”, afirmou.

