Cemitérios de Manaus terão programação especial no Dia dos Pais

Notícias de Manaus – Neste domingo (10), os cemitérios de Manaus receberão programação religiosa especial em homenagem ao Dia dos Pais. A ação tem como objetivo acolher os visitantes e proporcionar um ambiente organizado e seguro para as celebrações.

Ao todo, dez cemitérios da capital — seis localizados na área urbana e quatro na zona rural — passaram por serviços de manutenção que incluíram capinação, poda de árvores, retirada de resíduos, pintura de meio-fio e reforço na iluminação. As melhorias visam garantir conforto e segurança aos familiares que irão prestar homenagens aos entes queridos.

De acordo com o subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Altevi Moreira, cerca de 500 servidores estarão mobilizados para orientar o público, organizar o fluxo de entrada e saída e manter a limpeza ao longo do dia. Os portões ficarão abertos das 6h às 18h, com estrutura de recepção composta por tendas, música ambiente e apresentações ao vivo. Grupos de louvor também estarão presentes para acolher emocionalmente os visitantes.

A programação religiosa inclui missas e celebrações em diferentes horários. No cemitério Santo Alberto, no Colônia Antônio Aleixo, a missa será às 15h. Já no cemitério São João Batista, no boulevard Amazonas, as celebrações ocorrerão às 8h e 9h30. O cemitério Santa Helena, no São Raimundo, terá missa às 8h, seguida de apresentações de grupos de louvor da Igreja Adventista ao longo do dia. No cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade, a missa está marcada para as 9h. Os cemitérios Nossa Senhora Aparecida (Tarumã) e Nossa Senhora da Piedade (Flores) terão cultos ecumênicos a partir das 16h.