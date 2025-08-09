A notícia que atravessa o Brasil!

Cemitérios públicos de Manaus recebem reforço na limpeza e programação especial para o Dia dos Pais; confira

Atualmente, Manaus conta com 10 cemitérios públicos — seis na área urbana e quatro na zona rural.

Por Natan AMPOST

09/08/2025 às 05:00

Notícias de Manaus – Neste domingo (10/8), data em que o país celebra o Dia dos Pais, os cemitérios públicos de Manaus estarão preparados para receber milhares de visitantes com uma estrutura reforçada de limpeza, segurança e programação religiosa. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), tem como objetivo oferecer um ambiente digno e acolhedor para as famílias que irão prestar suas homenagens.

Nas últimas semanas, os espaços passaram por capinação, varrição, poda de árvores e remoção de resíduos, garantindo um cenário limpo e organizado para a ocasião. A programação também inclui missas e cultos ao longo do dia, realizados em parceria com igrejas e lideranças comunitárias.

Atualmente, Manaus conta com 10 cemitérios públicos — seis na área urbana e quatro na zona rural. Os locais com maior fluxo de visitantes nesta data costumam ser o São João Batista, Nossa Senhora Aparecida, Santa Helena, Santo Alberto, Parque Tarumã e São Francisco. Todos abrirão os portões às 6h, com funcionamento até as 18h.

Segundo o secretário da Semulsp, Sabá Reis, o trabalho é pensado para respeitar o momento de memória e reflexão das famílias.

“Queremos que todos encontrem um espaço limpo, seguro e bem cuidado. O Dia dos Pais é uma data de amor e lembrança, e a prefeitura está comprometida em oferecer um ambiente digno para essas homenagens”, afirmou.

Além das celebrações religiosas, a Semulsp organizará ações de acolhimento, como distribuição de flores e mensagens de conforto aos visitantes.

A prefeitura também reforça orientações de segurança: evitar acender velas diretamente sobre as sepulturas, já que o clima seco desta época aumenta o risco de incêndios. Como alternativa, recomenda-se o uso de velas elétricas ou flores artificiais.

O Dia dos Pais, para muitas famílias, é um momento de reencontro com a fé e de renovação de lembranças. E, neste ano, Manaus se prepara para receber essa data com atenção redobrada, transformando os cemitérios em verdadeiros territórios de memória e respeito.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

