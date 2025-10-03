A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Cena de Filme: esposa traída armada com faca invade motel na Zona Centro sul de Manaus

Mulher, desconfiada do marido, invade motel com faca, ameaça envolvidos e causa destruição.

Por Marcia Jornalist

03/10/2025 às 10:32

Notícias de Manaus – Na madrugada desta sexta-feira (3), uma confusão envolvendo uma mulher armada com uma faca ocorreu dentro de um motel localizado na Avenida Torquato Tapajós, na zona centro-sul de Manaus.

Segundo relatos, a mulher desconfiava da fidelidade do marido e o seguiu até o estabelecimento, onde ele estava com uma amante.

Revoltada ao confirmar a traição, a mulher invadiu o motel, quebrando móveis e ameaçando as pessoas presentes, incluindo funcionários e clientes.

A situação causou pânico no local, levando à chegada rápida de três viaturas policiais.

Após uma negociação, os policiais conseguiram conter a mulher e evitar que a situação se agravasse ainda mais. O caso foi encaminhado para uma delegacia da capital amazonense, onde todos os envolvidos, incluindo a suposta amante, prestaram depoimento.

A polícia investiga os danos causados no motel e apura os crimes relacionados à ameaça com arma branca. Até o momento, as autoridades mantêm o caso em aberto e seguem com as diligências para esclarecer todos os detalhes.

LEIA MAIS: Câmara Municipal de Manaus se pronuncia após prisão do vereador Bual durante operação do MP-AM

A movimentação policial na região chamou atenção durante a madrugada, e a população aguarda o desfecho do caso.

A movimentação policial na região chamou atenção durante a madrugada, e a população aguarda o desfecho do caso.

