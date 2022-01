Cenários natalinos começam a ser desmontados na Ponta Negra

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após o tradicional Dia de Reis, comemorado no dia 6/1, a Prefeitura de Manaus começa a desmontar a decoração natalina instalada no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, que faz parte da campanha organizada pelo Fundo Manaus Solidária, “Natal das Águas, Luz da Esperança”. O público ainda pode conferir os últimos dias dos cenários que encantaram moradores e visitantes no mês de dezembro na zona Oeste.

Após a desmontagem, os ornatos serão levados para o galpão onde serão guardados e reutilizados em eventos futuros. “Assim como foram colocados os enfeites de natal, a prefeitura tem o cuidado em retira-los para que não ocorra poluição visual e para que esse material possa ser reaproveitado futuramente”, destaca a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida.

O complexo Ponta Negra recebeu bolas de Natal no calçadão, presépio gigante e uma árvore temática e iluminada. Quem frequenta o espaço usa os chamados pontos instagramáveis, que dão às pessoas experiências e interações com o ambiente decorado e artístico, para registrar o passeio, as luzes natalinas e a beleza do parque às margens do rio Negro.

Entre os ambientes instagramáveis, está o chafariz principal, que foi revitalizado e voltou a funcionar no dia do aniversário de Manaus em 2021, com o lançamento do “Ballet das Águas”, pelo prefeito David Almeida.

O parque também ganhou o maior presépio montado ao ar livre do Brasil, levando assinatura do artista parintinense Rossy Amoedo. A decoração termina de ser retirada na segunda-feira, 10/1. No decorrer da semana, os ornatos das principais ruas e e avenidas, serão desmontados e levados também para o galpão onde foi montado toda a estrutura.

Ponta Negra

A comissão que coordena a gestão do Complexo Turístico Ponta Negra monta estrutura para receber os frequentadores, reforçando a necessidade dos cuidados básicos para a prevenção na pandemia, como uso de máscara e o distanciamento social, além da vacinação e dos reforços da Prefeitura de Manaus para garantir o máximo de imunização à população. O complexo também recebe constantemente serviços de capinação, poda e limpeza pública.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.