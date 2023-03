Centrais do ‘Leite do Meu Filho’ em Manaus iniciam a semana recebendo beneficiários com letras iniciais G, H e I

Redação AM POST

As centrais de distribuição do programa “Leite do Meu Filho”, executado pela Prefeitura de Manaus, irão receber os responsáveis com letras iniciais G, H e I, nesta segunda-feira, 20/3, para a entrega do composto lácteo para crianças de 3 e 4 anos de idade. Apenas as pessoas cadastradas como responsáveis pela criança podem fazer a retirada dos produtos, portando documento de identidade com foto e CPF.

O cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) busca retomar a entrega de forma ordenada, visto que 9 mil usuários dessa faixa etária devem ser recebidos nesta nova fase de distribuição, conforme explica a chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, Lia Ferreira. Nesta segunda-feira, são esperados 676 responsáveis com as iniciais G, H e I.

“Os usuários com cadastro ativo no programa estão recebendo os produtos desde o dia 6 deste mês, quando foi iniciada a entrega para o público de 1 e 2 anos de idade. Temos quase 17 mil crianças sendo beneficiadas com o ‘Leite do Meu Filho’, e pretendemos ampliar esse número com a ativação dos cadastros aprovados, futuramente”, diz Lia.

As centrais do programa funcionam no Complexo de Saúde Oeste, localizado na rua Comendador Paulo Lasmar, bairro da Paz, zona Oeste, e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte. O horário de funcionamento é das 8h às 16h30.

Veja o cronograma de entrega para crianças de 3 e 4 anos:

20/3: responsáveis com iniciais G, H e I;

21/3: responsáveis com iniciais J e K;

22/3: responsáveis com iniciais L, M e N;

23/3: responsáveis com iniciais L, M e N;

24/3: responsáveis com iniciais O, P, Q e R;

27/3: responsáveis com iniciais S, T, U, V, W, X, Y e Z.