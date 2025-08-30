Centro de Manaus recebe mutirão de revitalização com ações de limpeza e reordenamento

Notícias de Manaus – A área central de Manaus tem ganhado nova vitalidade por meio de um mutirão de revitalização, que inclui serviços de poda de árvores, capinação, pintura de meios-fios, lavagem de ruas, instalação de novas lixeiras e remoção de estruturas irregulares. O trabalho, que já faz parte da rotina diária na cidade, está trazendo mais organização e beleza à região histórica da capital.

Neste sábado (30/8), as equipes se concentraram na avenida Costa Azevedo, onde realizaram a poda de mangueiras. Alguns galhos, com o passar do tempo, apresentavam riscos à segurança de pedestres e veículos, além de oferecerem a possibilidade de queda sobre prédios e residências.

De acordo com o subsecretário da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Laurimar Costa, desde o início do mutirão já foram realizadas mais de 300 podas de árvores e instaladas 25 novas caixas coletoras, que ajudaram a erradicar lixeiras viciadas em pontos críticos, melhorando a estética e a funcionalidade urbana.

“Estamos resgatando a vida do centro de Manaus. Cada espaço limpo devolve qualidade de vida a quem trabalha e circula por aqui. É um trabalho de excelência, que devolve dignidade a uma área histórica da cidade”, destacou Laurimar Costa.

Entre as ações de maior impacto está a intervenção na praça dos Remédios, que foi cercada para o início das obras de revitalização. A medida foi tomada após a remoção de antigos casebres que comprometiam tanto a segurança quanto a estética do local.

Na área conhecida como “Boca da Onça”, que antes funcionava como ponto de vulnerabilidade social, foi implantado um sistema de coleta de resíduos em horários fixos, 10h e 16h, permitindo que comerciantes e feirantes façam o descarte adequado. A medida transformou o espaço, tornando-o mais limpo e seguro.

A limpeza da orla do rio Negro também foi reforçada, com o uso de balsas para recolher resíduos flutuantes. Além disso, o entorno do mercado municipal Adolpho Lisboa, um importante patrimônio histórico de Manaus, foi pintado, melhorando a aparência do local.

Outra ação importante foi a preparação da área central para eventos como a “Faixa Liberada”, que acontece aos domingos na avenida Getúlio Vargas. Foram instaladas 30 novas lixeiras ao longo do canteiro central, entre a rua 7 de Setembro e a avenida Ramos Ferreira, ampliando os pontos de descarte e incentivando a população a colaborar com a limpeza da cidade.

Laurimar Costa também informou que, até o momento, mais de 2.500 toneladas de lixo foram retiradas da região central de Manaus, reflexo do trabalho diário das equipes da Semulsp.

Essas ações fazem parte da estratégia da Prefeitura de Manaus de recuperar o centro histórico e torná-lo mais acolhedor para moradores, comerciantes e turistas. Ao associar intervenções estruturais, como a revitalização de praças e orlas, com medidas de curto prazo, como a remoção de lixo, o município busca devolver o protagonismo a uma das áreas mais simbólicas da capital.

