Centro de Testagem da Covid-19 no Vasco Vasques realizou mais de 24 mil exames

Redação AM POST

Em 10 dias de funcionamento, o Centro de Testagem contra a Covid-19 instalado nas etapas 1 e 2 do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV) realizou mais de 24,5 mil testes de antígeno. O serviço é uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus para aumentar a oferta de testes gratuitos, para a população da capital, e desafogar a demanda nas unidades de saúde.

De acordo com levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), coletados pelas equipes de saúde que atuam no Centro de Testagem, do dia 19 de janeiro até sábado (29/01), o número de exames realizados no espaço foi de 24.576, sendo 15.295 (62%) com resultados negativos e 9.281 (38%) positivos. O local tem capacidade para atender 10 mil pessoas por dia.

“A testagem no Centro de Convenções é fruto de uma parceria entre o Governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus para descentralizar os serviços ofertados, tanto nas unidades do Estado quanto do município. Quem ganha é a população. Nas primeiras semanas já vemos um resultado positivo nesse fluxo de pacientes. E a boa notícia é que nos últimos dias a quantidade de testes negativos é muito maior do que os positivos”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad.

Diagnósticos – Nos quatro primeiros dias de atendimento, de 19 a 22 de janeiro, foram realizados 12.477 exames, sendo 6.333 com resultados negativos e 6.144 positivos. Na segunda semana de funcionamento, de 24 a 29 de janeiro, foram coletados 12.099 testes. Desse total de amostras coletadas, 74% (8.962) apresentaram resultados negativos e 26% (3.137) confirmaram o diagnóstico positivo para Covid-19.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o Centro de Testagem Vasco Vasques oportuniza a identificação dos casos de Covid-19 e contribui para evitar a disseminação do vírus.

“Quem testa positivo é orientado a manter o isolamento de forma que a cadeia de transmissão seja quebrada, não transmitindo o vírus para outras pessoas. Além disso, após a testagem, a pessoa com Covid-19 é encaminhada a uma consulta médica com direito à medicação”, destacou Tatyana.

Os atendimentos no Centro de Testagem são realizados de segunda a sábado, das 9h às 17h, garantindo a testagem de todos que buscarem o serviço até o horário definido. A testagem é destinada a pacientes com sintomas gripais como coriza, febre, tosse e dor de garganta, de cabeça ou no corpo, conforme orientação da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

Além de ceder as instalações do CCAVV, localizado em Flores, na zona centro-sul de Manaus, o Governo do Amazonas disponibilizou 14 médicos, 10 técnicos de enfermagem, dois farmacêuticos bioquímicos e 20 servidores para auxiliar no apoio técnico, além dos testes de antígeno.

* Com informações da assessoria de imprensa