Cerca de 144 agentes da Força Nacional chegam a Manaus para combater ataques de facção

Redação AM POST

Tropas da Força Nacional de Segurança enviadas do Rio de Janeiro e Roraima chegaram nesta quarta-feira (9), em Manaus, para combater a ação de criminosa da facção Comando Vermelho que vem espalhando terror na capital e no interior do Amazonas desde a noite do último sábado (5).

Os 144 agentes enviados pelo Ministério da Justiça serão divididos entre a capital e interior para reforçar as ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e garantir a segurança da população.

De acordo com o titular da SSP-AM, Louismar Bonates, haverá uma reunião com os agentes na tarde desta quarta-feira (9) para definir estratégias.

Ataques em Manaus

Desde a noite de sábado (5), criminosos iniciaram uma série de ataques a prédios públicos em Manaus, entre eles uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Os marginais também atiraram contra a sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e incendiaram ao menos um caixa eletrônico na capital amazonense.

Novos ataques aconteceram na madrugada de domingo (6), quando ao menos 14 ônibus, duas viaturas policiais, um estabelecimento comercial e um transformador de energia elétrica foram incendiados na capital amazonense e prédios públicos e veículos depredados em outras cidades do estado.

Nessa segunda-feira (7), o governo do Amazonas informou a prisão de 31 suspeitos de envolvimento nos ataques criminosos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, acusados de liderar os ataques estão entre os presos.

Nas ações de policiamento, foram apreendidas uma arma de fogo e uma metralhadora. Além disso, 40 barreiras de fiscalização foram montadas na capital para realização de abordagens e vistorias de veículos. Cerca de 250 equipes das polícias Civil e Militar estão realizando rondas no estado.

Na noite de domingo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, pediu ao Ministério da Justiça o envio de tropas da Força Nacional para reforçar o trabalho de combate ao crime organizado no estado.