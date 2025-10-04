A notícia que atravessa o Brasil!

Cesta básica em Manaus tem queda de 2,12% e variação de preços chega a 44% entre supermercados, aponta pesquisa

O estudo foi realizado em dez supermercados da capital.

Por Natan AMPOST

04/10/2025 às 06:00

O valor da cesta básica em Manaus registrou uma leve queda no mês de outubro, segundo levantamento do Procon Manaus. A pesquisa apontou que os itens essenciais para a alimentação custam, em média, R$ 265,39, representando uma redução de 2,12% em relação a setembro, quando o valor médio era de R$ 271,15.

O estudo foi realizado em dez supermercados da capital, entre eles Nova Era, Baratão da Carne, Coema, Veneza, DB, Rodrigues, Assaí, Carrefour, Atacadão e Vitória. Ao todo, foram avaliados 16 produtos que compõem a cesta básica, totalizando 36 itens, com base nos critérios do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e no Decreto Federal nº 11.936/2024.

Diferença de mais de R$ 60 no valor da cesta

Entre os estabelecimentos pesquisados, o Assaí apresentou o menor valor para a cesta básica, com R$ 238,67, enquanto o supermercado Veneza registrou o preço mais alto, R$ 302,04. A diferença entre os dois pontos de venda chegou a R$ 63,37, mostrando que a escolha do local de compra pode impactar significativamente no orçamento familiar.

Produtos com maior variação de preços

A pesquisa também apontou fortes diferenças nos preços praticados para alguns produtos. O feijão carioca de 1 kg liderou a variação, com diferença de 44,94%: de R$ 4,79 a R$ 8,07. O frango inteiro foi encontrado entre R$ 8,95 e R$ 11,50 o quilo, uma variação de 43,07%.

Leia pesquisa:CESTA BASICA

Outros itens também chamaram atenção: a cartela com 30 ovos variou 26,20%, custando de R$ 16,90 a R$ 25,89. Já o arroz de 1 kg apresentou diferença de 36,88%, com preços entre R$ 3,49 e R$ 4,29.

Importância do monitoramento de preços

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, destacou que o levantamento é uma ferramenta fundamental para o consumidor. “Esse trabalho garante acesso a informações confiáveis, permitindo que a população faça escolhas conscientes e identifique oportunidades de economia nos supermercados da cidade”, afirmou.

O órgão reforçou ainda que os preços refletem o cenário encontrado nos dias da coleta e podem sofrer alterações ao longo do mês. Por isso, a recomendação é que os consumidores estejam sempre atentos às mudanças, comparem valores entre os estabelecimentos e busquem promoções para garantir economia.

O Procon Manaus reforça que os preços refletem o cenário encontrado nos dias da coleta e podem sofrer alterações ao longo do mês. Por isso, orienta os consumidores a estarem sempre atentos às mudanças e a comparar preços antes de realizar as compras, garantindo assim mais economia e segurança.

