Chef Erick Jacquin explica detalhes da aula show e roda de conversa sobre culinária no #SouManaus 2023

Manaus/AM – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apresentou, nesta segunda-feira, 4/9, no hotel Villa Amazônia, as informações de agenda do chef Erick Jacquin, que faz parte da programação da aula show e da roda de conversa do “#SouManaus Passo a Paço 2023”, a serem realizadas nesta terça-feira, 5/9. Com muito entusiasmo, o chef concedeu uma entrevista coletiva para falar dos preparativos para o evento.

De acordo com o chef, ele fará uma união das culinárias a francesa e a amazônica, que ele considera uma das melhores do mundo. “Eu vou fazer uma mistura da cultura francesa com a da Amazônia. Vou misturar champanhe com tucupi e jambu. Tem tanta coisa boa aqui e tem tanta coisa boa lá no meu país, que misturar as duas vai ser genial”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No decorrer das três horas de aula show, os convidados poderão acompanhar o modo de preparo e as técnicas empregadas na montagem de pratos famosos da culinária francesa, como a área da pâtisserie (confeitaria), especialidade de Erick Jacquin.

Para auxiliar o chef francês no menu degustação, o Senac-AM disponibilizará três profissionais, sendo um docente do restaurante-escola, um aluno do curso de gastronomia da faculdade do Senac-AM, e um representante do projeto de apoio à gestão de restaurantes da incubadora do serviço nacional.

O chef aproveitou para parabenizar a iniciativa da atual gestão de realizar um festival tão grande que reúne música, arte e gastronomia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esse festival é genial. Precisa ser muito corajoso para organizar uma coisa dessa proporção, pois não é brincadeira, e ainda trazer um dos melhores DJs do mundo, é fantástico”, enfatizou o chef.

Nascido na França, Erick Jacquin conquistou notoriedade ao popularizar no Brasil a receita da sobremesa petit gateau. Ele atua como jurado das edições brasileiras do reality show televisivo “MasterChef” e foi o apresentador do programa Pesadelo na Cozinha “Kitchen Nightmares”, ambos veiculados na Band TV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as principais premiações, Jacquin recebeu, em 1995, a sua primeira estrela do guia de culinária Michelin. No ano de 1998, foi condecorado com a honraria “Maître Cuisinier de France”, a mais alta na gastronomia francesa. Nos negócios, Jacquin é o administrador dos restaurantes brasileiros Duke Bistrot, Tartar & Co, Ça-Va e Président.

Redação AM POST