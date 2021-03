Chega a Manaus teste que mede imunidade pós-vacina contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Atenta aos avanços nas medidas de saúde contra a pandemia de Covid-19, a direção da rede de drogarias Santo Remédio, do Grupo Tapajós, informa que acaba de adquirir o mais novo teste de soroconversão da doença, que avalia a produção de anticorpos pós-vacina ou pós-infecção pelo coronavírus, ou seja, o nível de imunidade. O exame, inédito, já está disponível nas unidades de referência da farmácia em Manaus (AM), Belém (PA) e Porto Velho (RO).

Denominado de Teste Ab Plus ECO, detecta, simultaneamente, anticorpos contra as proteínas ‘N’ e ‘S1’ do SARS-CoV-2, principais alvos das vacinas CoronaVac e Oxford-AstraZeneca, que estão sendo aplicadas na população brasileira. “O novo teste é uma opção para quem precisa confirmar se houve soroconversão pós-vacinação, como idosos, pessoas com doenças crônicas e comorbidades, profissionais da linha de frente, entre outras que integram os grupos de riscos”, comenta Sabrine Cordeiro, coordenadora de serviços farmacêuticos do Grupo Tapajós.

Com sensibilidade de até 99%, o Teste Ab Plus ECO é mais eficaz quando feito 30 dias após a primeira dose da vacina ou 14 após a segunda. Já nos casos de infecção natural, a recomendação do fabricante é para 14 dias após o início dos sintomas ou 20 após contato com paciente positivo. Em ambos os casos, o resultado sai em até 20 minutos.

Testagem e assistência médica

Embora os números da Covid-19 venham caindo no Amazonas, em outros estados do Norte continuam em elevação, daí a necessidade, cada vez maior, de testar a população para um rápido início de tratamento, o que visa evitar o agravamento da doença.

Na rede Santo Remédio, o paciente encontra, além do novo Ab Plus ECO, outros três tipos de teste para Covid-19. Todos rápidos.

Um deles é o Ag-Nasal, feito via swab, que detecta o antígeno do coronavírus por meio de secreções da mucosa do nariz e pode ser realizado logo nos primeiros dias de sintomas.

Igualmente eficiente na detecção do antígeno, o teste Ag-Oral é feito por meio da saliva, numa coleta rápida e não invasiva, sendo uma boa alternativa para a testagem de crianças, idosos e pessoas com grande sensibilidade ao swab. Também deve ser realizado nos primeiros dias de sintomas.

Há ainda o teste de IgG/IgM, realizado por meio de uma gotinha de sangue retirada da ponta do dedo do paciente, e que informa se o organismo já entrou ou não em contato com o coronavírus. Para este, o período mais indicado é entre 10 e 20 dias após a exposição ao vírus.

Em qualquer dos testes que o paciente escolher, caso o resultado seja positivo, a Santo Remédio disponibiliza, gratuitamente, um cartão de atendimento médico on-line válido para acompanhamento por 30 dias, e que pode ser usado por até mais 3 pessoas da família. O objetivo é evitar demora para consulta e aglomerações nas filas das unidades básicas de saúde.

“Com o cartão de telemedicina na mão, o paciente pode se consultar, na segurança da sua casa, receber a prescrição adequada ao seu caso e já iniciar o tratamento”, frisa Sabrine Cordeiro, ressaltando que, mesmo quem não faz o teste, mas está com sintomas, pode ir a Santo Remédio e solicitar o cartão de telemedicina.

A direção da rede de drogarias reforça que cada cartão gratuito cobre o atendimento de até quatro pessoas por um mês inteiro. Para utilização, o beneficiário deve baixar o APP Clyck Saúde, pela Playstore ou Apple Store, e inserir o código do token recebido após a aquisição do cartão.

