Chegada do navio Viking Sea nesta terça-feira abre a temporada 2023/2024 de cruzeiros em Manaus

Notícia de Manaus – Nesta terça-feira, dia 30/1, o navio norueguês MS Viking Sea atracou em Manaus, marcando o segundo cruzeiro a chegar ao Porto de Manaus após a liberação das ancoragens para embarcações deste porte. Com um total de 928 turistas e 465 tripulantes a bordo, o cruzeiro partiu de San Juan, capital de Porto Rico, trazendo principalmente turistas norte-americanos, que compõem cerca de 95% dos passageiros.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), está recebendo os turistas nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) do Porto de Manaus e do Pavilhão Universal, localizado em frente à Praça Tenreiro Aranha. Além de oferecer informações sobre a cidade, a Manauscult realiza pesquisas de satisfação para entender melhor as necessidades dos visitantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reginei Rodrigues, diretor-presidente da Manauscult, ressalta a importância do fluxo turístico para a economia local: “Manaus se torna cada vez mais um dos destinos turísticos mais procurados e os turistas de outros países geram um fluxo financeiro muito grande para a cidade. Estamos preparados para receber esses turistas que geram muita receita e fomentam o turismo na Amazônia”.

Os passageiros do MS Viking Sea permanecerão na cidade até quarta-feira, 31/01, quando partirão em voos charter. No mesmo dia, mais 800 turistas chegarão a Manaus, também em voos charter, vindos de Miami. Eles embarcarão no navio com destino a Parintins, com previsão de saída às 14h de quinta-feira, 1º de fevereiro.

Estima-se que a passagem do navio por Manaus gere uma receita de aproximadamente R$ 8 milhões. A temporada de cruzeiros 2023/2024 se estenderá até o mês de abril, trazendo um impulso significativo ao turismo na região.