Cheia do rio dificulta obra emergencial em cratera em avenida de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na última quinta-feira uma cratera abriu na avenida 7 de Setembro, no Centro. A equipe da Secretária Municipal de Infraestrutura está no local trabalhando na obra emergencial.

Continua depois da Publicidade

A avenida passa por cima da antiga Galeria dos Ingleses do século 19, o rompimento causou o afundamento no cruzamento com a avenida Eduardo Ribeiro.

De acordo com funcionários, a galeria está totalmente inundada devido a subida do nível do rio que hoje atingiu a cota de 28,1 metros de altura, impossibilitando temporariamente o serviço.

Ações estão sendo programadas e estudadas com urgência pelos técnicos da Seminf, para que a obra possa ser finalizada o mais rápido possível.