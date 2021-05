Cheia do rio Negro está a apenas 13 centímetros de alcançar o recorde histórico de 2012 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito David Almeida visitou, neste domingo, 23/5, o centro histórico para acompanhar as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Manaus, por meio da operação “Cheia 2021”. O chefe do Executivo municipal também foi ao porto de Manaus, para conferir a medição do nível do rio Negro, que, de acordo com o último registro, está a apenas 13 centímetros de alcançar o recorde histórico de 2012.

“Estamos vivendo um momento histórico, já com o registro da segunda maior cheia. A prefeitura tem atuado e respondido com ações efetivas nas áreas atingidas pela enchente deste ano, construindo passarelas, pontes, inaugurando a primeira ‘feira flutuante’ do Brasil, para que a população possa continuar a transitar e os comerciantes a trabalhar”, destacou David Almeida.

O prefeito também esteve na primeira “feira flutuante” do Brasil em seu primeiro domingo de funcionamento. Localizada na avenida Lourenço Braga, em frente à feira da Manaus Moderna, a estrutura é composta por 221 boxes. Os feirantes, que vendem carnes, peixes e estivas, estão trabalhando de segunda a domingo, entre 4h e 15h, para atender a população.

“Essa é a primeira feira flutuante do Brasil. É possível comprar seu peixe, carne e temperos, aproveite. Quando for fazer compras, pense nas nossas feiras de Manaus, incentive o comércio local”, disse o prefeito, fazendo um convite a toda população manauara.

Em seguida, o prefeito ainda passou pelas pontes construídas pela Defesa Civil, por meio da Casa Militar, na avenida Eduardo Ribeiro, em frente à praça do Relógio Municipal, Centro, onde conferiu o avanço das águas nas vias da área e destacou a atuação da gestão municipal.

“Aqui é o início da Eduardo Ribeiro, muito provavelmente ultrapassaremos a marca da maior cheia da história, e a prefeitura já se antecipou construindo essas e muitas outras pontes. É em espaços como esses que nós percebemos a diferença, no caso da cheia. Até pouco tempo atrás, essa era uma via normal, trafegável”, salientou Almeida.

Para finalizar a manhã de visitas no centro de Manaus, o prefeito acompanhou a régua de medição das águas do rio Negro, no porto da cidade, onde é possível verificar diariamente a subida das águas.

“A prefeitura está com diversas frentes de ação, são nossas secretarias empenhadas em facilitar a vida da população de Manaus, para passarmos por esse momento da cheia histórica da forma mais tranquila possível. Aqui, no porto, podemos observar a subida das águas, e já estamos nos aproximando da marca de 2012, do recorde”, finalizou David.

A Prefeitura de Manaus está com diversas frentes de atuação para auxiliar a população neste difícil momento. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), e a Defesa Civil, da Casa Militar, construindo pontes e marombas nas áreas afetadas; a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e o Fundo Manaus Solidária, com Auxílio Aluguel e Auxílio Enchente, respectivamente, além da entrega de cestas básicas para as famílias; o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) monitorando e orientando a população a respeito dos desvios necessários no trânsito e transporte; a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) limpando os rios, igarapés e ruas da cidade.

