Cheia do rio Negro faz cratera se abrir em rua no Centro de Manaus

Redação AM POST

Devido a cheia do rio Negro se abriu uma cratera no cruzamento das ruas Marquês de Santa Cruz com a rua dos Barés, no Centro de Manaus, nesta sexta-feira (04).

Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou obras na pista para garantir a recuperação de parte da via e está realizando o esgotamento da água com um hidrojato.

Em março, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) chegou a fazer uma previsão e disse que o Rio Negro ultrapassaria os 29 metros. Mas, parece que com o decorrer do tempo, o rio resolveu subir um pouco mais. Nesta sexta-feira (04), ele alcançou a marca de 29,99 metros, ultrapassando em 2 centímetros a cheia histórica de 2012.