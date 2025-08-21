A notícia que atravessa o Brasil!

Chico Preto critica fala de Marcelo Ramos em defesa do governo Lula e relembra mensalão e petrolão

A resposta de Chico Preto foi incisiva.

Por Natan AMPOST

21/08/2025 às 17:29 - Atualizado em 21/08/2025 às 17:31

Notícias de Manaus – O ex-vereador Chico Preto emitiu uma resposta direta e crítica ao pré-candidato ao Senado, Marcelo Ramos (PT), após declarações feitas pelo petista nas redes sociais sobre a visita da primeira-dama Janja da Silva a Manaus. Marcelo Ramos havia comentado sobre a fala de Maria do Carmo, pré-candidata ao Governo do Amazonas, que questionou a presença de Janja na capital amazonense e disse que pautas locais são ignoradas pelo governo federal.

Em seu posicionamento, Marcelo destacou, entre outras coisas, a importância de programas federais como Fies e Prouni, afirmando que a responsabilidade dessas iniciativas é do governo federal e ressaltando que Maria do Carmo, dona da Fametro, deveria reconhecer a contribuição do presidente Lula na criação dessas políticas.

Leia mais: Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo critica visita de Janja a Manaus e diz que pautas do Amazonas são ignoradas

“Que é responsabilidade do governo federal é, por exemplo, o Fies e o Prouni, que sustentam a instituição da qual a senhora é dona. Isso sim é responsabilidade do governo federal, e a senhora deveria agradecer, porque quem criou esses dois programas foi o presidente Lula”, declarou Ramos.

A resposta de Chico Preto não tardou e foi incisiva. “Marcelo Ramos, tu gastou três minutos falando besteira. E em menos de quinze segundos eu te lembro. Fies e Prouni vêm do bolso do povo. O que vem do PT mesmo é mensalão e petrolão”, afirmou o ex-vereador, criticando não apenas a visão apresentada por Ramos, mas também fazendo referência a escândalos de corrupção associados ao partido.

https://www.instagram.com/p/DNoUl5eBZpb/

