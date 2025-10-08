Chuva com ventania surpreende Manaus na madrugada desta quarta (8)

Notícias de Manaus – Na madrugada desta quarta-feira (8), uma forte chuva acompanhada de ventania atingiu Manaus, surpreendendo moradores de diferentes zonas da cidade.

O temporal começou por volta das 00h e foi marcado por rajadas intensas de vento, trovões e descargas elétricas. Relatos de quedas de galhos e pequenos transtornos foram registrados em bairros das zonas Norte, Leste e Centro-Sul.

De acordo com moradores em redes sociais, os ventos chegaram a balançar estruturas metálicas e provocar oscilações de energia elétrica em algumas áreas. Apesar da intensidade da chuva, até o início da manhã não havia registro oficial de ocorrências graves.

Meteorologistas explicam que o fenômeno está relacionado à formação de nuvens carregadas, típicas do período de transição entre a estação seca e o início das chuvas mais frequentes na região amazônica. A combinação entre calor intenso durante o dia e a alta umidade noturna favorece tempestades repentinas.

A Defesa Civil Municipal reforçou a importância de cuidados preventivos durante temporais, como evitar abrigar-se debaixo de árvores, manter distância de postes e cabos elétricos, além de revisar telhados e estruturas para prevenir acidentes.

A previsão aponta para possibilidade de novas pancadas de chuva isoladas ao longo da semana.