Chuva do verão amazônico alivia calor em Manaus nesta quarta (27)

Notícias de Manaus – Na manhã desta quarta-feira, 27, Manaus enfrenta uma leve chuva que traz alívio ao calor intenso que tem dominado a cidade nos últimos dias.

Com temperaturas variando entre 29 e 30 graus Celsius, os moradores sentem uma mudança significativa em relação ao clima abafado que marcou as últimas semanas.

A previsão do tempo indica 35% de chance de chuvas, com os primeiros registros ocorrendo logo pela manhã. A expectativa é que as precipitações se intensifiquem por volta das 14 horas, acompanhadas de rajadas de vento de até 17 km/h.

A sensação térmica, que normalmente ultrapassa os 30 graus, está em torno de 32 graus Celsius, proporcionando um alívio temporário aos cidadãos.

A umidade relativa do ar está em 68%, o que é característico do verão amazônico, mas a chuva pode ajudar a amenizar a sensação de abafamento e trazer um pouco de frescor ao ambiente.

Moradores têm demonstrado satisfação com a chegada da chuva, que não só alivia o calor, mas também é essencial para a vegetação local.