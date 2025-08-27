A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Chuva do verão amazônico alivia calor em Manaus nesta quarta (27)

Previsão indica chuvas e temperaturas amenas para a cidade.

Por Marcia Jornalist

27/08/2025 às 10:31

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta quarta-feira, 27, Manaus enfrenta uma leve chuva que traz alívio ao calor intenso que tem dominado a cidade nos últimos dias.

PUBLICIDADE

Com temperaturas variando entre 29 e 30 graus Celsius, os moradores sentem uma mudança significativa em relação ao clima abafado que marcou as últimas semanas.

A previsão do tempo indica 35% de chance de chuvas, com os primeiros registros ocorrendo logo pela manhã. A expectativa é que as precipitações se intensifiquem por volta das 14 horas, acompanhadas de rajadas de vento de até 17 km/h.

PUBLICIDADE

A sensação térmica, que normalmente ultrapassa os 30 graus, está em torno de 32 graus Celsius, proporcionando um alívio temporário aos cidadãos.

A umidade relativa do ar está em 68%, o que é característico do verão amazônico, mas a chuva pode ajudar a amenizar a sensação de abafamento e trazer um pouco de frescor ao ambiente.

LEIA MAIS: Veja o momento em que membros do CV executam rival com 19 tiros na Zona Leste de Manaus

Moradores têm demonstrado satisfação com a chegada da chuva, que não só alivia o calor, mas também é essencial para a vegetação local.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Falta de energia prejudica comércio e moradores em Itacoatiara

Moradores do bairro Santo Antônio enfrentam dificuldades devido à interrupção no fornecimento de energia.

há 46 segundos

Amazonas

MPF cobra transparência na gestão das verbas de saúde em município do interior do Amazonas

A CGU apontou falhas no portal de transparência de Caapiranga, destacando falta de detalhes nas despesas e contas.

há 12 minutos

Manaus

Troca de pulseiras para o ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’ inicia na capital; saiba como participar

As pulseiras podem ser retiradas em diferentes pontos da cidade.

há 14 minutos

Amazonas

Amazonas registra avanço no combate à dengue com queda de 43,2% dos casos em 2025

Redução reforça a importância das medidas preventivas.

há 35 minutos

Amazonas

UEA amplia infraestrutura da ENS com Laboratório Math4Green voltado à inovação

Espaço moderno integra pesquisa, tecnologia e projetos sustentáveis à formação acadêmica e ao desenvolvimento científico.

há 50 minutos