Chuva em Manaus mobiliza Defesa Civil para risco de desabamento de muro na zona Centro-Oeste

Notícias de Manaus – Um risco de desabamento de muro mobilizou equipes da Defesa Civil de Manaus na manhã desta quinta-feira (2/10). O caso foi registrado durante a chuva intensa que atinge a cidade e exigiu atuação imediata das autoridades para garantir a segurança da população.

A ocorrência foi recebida pelo Disque 199, canal de comunicação da Defesa Civil operado 24 horas, que encaminhou a demanda para o Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Em seguida, as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), se deslocaram rapidamente até a área afetada.

Segundo a Defesa Civil, o muro em risco está localizado na zona Centro-Oeste de Manaus, não foi especificado o bairro, e a ação imediata das equipes foi fundamental para avaliar os danos e reduzir possíveis riscos à comunidade local. Técnicos da Sepdec fizeram inspeção no local, sinalizaram a área e orientaram os moradores sobre medidas preventivas até que a situação seja totalmente normalizada.

O órgão municipal reforça que o Disque 199 funciona ininterruptamente, garantindo atendimento contínuo em situações emergenciais, especialmente durante períodos de chuva e condições climáticas adversas. A Secretaria destaca que as equipes permanecem em alerta permanente, prontas para agir sempre que houver risco de desastres ou acidentes relacionados a estruturas físicas e enchentes.