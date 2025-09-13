Chuva em Manaus provoca desabamento; Defesa Civil age rapidamente

Notícias de Manaus – As fortes chuvas que atingiram Manaus na manhã deste sábado (13) provocaram ocorrências graves em diferentes pontos da cidade, exigindo rápida mobilização da Defesa Civil municipal. Duas chamadas foram registradas e atendidas por meio do Disque 199, canal direto com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que funciona 24 horas.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, uma das situações envolveu risco de desabamento na zona Sul, enquanto a outra se tratou de um desabamento confirmado na zona Leste. Em ambos os casos, as equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), foram acionadas e se deslocaram imediatamente aos locais para avaliar os danos e adotar medidas de contenção.

Atuação rápida no enfrentamento às emergências

A resposta imediata das equipes foi destacada pela prefeitura como parte da estratégia de segurança adotada durante o período chuvoso. O Disque 199 segue sendo a principal ferramenta de comunicação para a população em situações emergenciais, permitindo que chamadas de risco cheguem em tempo real ao CCC.

De acordo com a Defesa Civil, a atuação rápida é fundamental para reduzir danos, evitar novas ocorrências e garantir o suporte às famílias afetadas. No caso registrado na zona Sul, os agentes isolaram a área e iniciaram monitoramento da estrutura que apresenta risco. Já no desabamento da zona Leste, não houve registro de feridos até o momento, mas famílias foram orientadas e realocadas para áreas seguras.

Sistema permanente de atendimento

As autoridades reforçaram que o Disque 199 permanece ativo 24 horas por dia, todos os dias da semana, operado diretamente na sede do CCC. O serviço garante atendimento contínuo às demandas da população, principalmente em cenários de instabilidade climática, que costumam provocar alagamentos, deslizamentos e desabamentos em diversas zonas de Manaus.

A prefeitura reforçou ainda que equipes permanecem em alerta e prontas para responder a qualquer emergência, trabalhando em conjunto com outros órgãos municipais e estaduais de segurança e assistência social.

Comunidade pode colaborar

A Defesa Civil orienta a população a acionar imediatamente o Disque 199 em caso de sinais de risco, como trincas em paredes, rachaduras no solo, árvores inclinadas e pontos de alagamento. A comunicação rápida pode evitar tragédias e facilitar o trabalho das equipes de campo.

Com o período chuvoso se intensificando na capital amazonense, a expectativa é de que as chamadas ao serviço aumentem. Por isso, a Prefeitura de Manaus destaca a importância da conscientização e da colaboração dos moradores para reduzir os impactos das chuvas e proteger vidas.