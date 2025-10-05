A notícia que atravessa o Brasil!

Chuva forte alaga Centro de Manaus e deixa carros ilhados

Na rua Saldanha Marinho, um motorista ficou ilhado ao tentar atravessar a via já tomada pela água.

Por Beatriz Silveira

05/10/2025 às 13:10

Notícias de Manaus –  A forte chuva que atinge Manaus neste domingo (5) deixou ruas do Centro alagadas e carros ilhados em diferentes pontos da região. A água tomou conta das vias e impediu o deslocamento de motoristas e pedestres, que ficaram presos em meio ao temporal.

Na rua Saldanha Marinho, um motorista ficou ilhado ao tentar atravessar a via já tomada pela água. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram veículos boiando, pessoas saindo às pressas dos carros e lojas fechadas diante do avanço da inundação.

Em outra gravação, uma mulher registra a situação em frente a uma galeria no Centro. As imagens mostram a entrada completamente coberta pela água, o que impossibilitou a saída de quem estava dentro do local.

A avenida Getúlio Vargas, que costuma ter faixa liberada aos domingos para lazer, também foi afetada por alagamentos, dificultando a circulação na área central.

De acordo com o radar meteorológico da REDEMET, há formação de nuvens carregadas sobre a Região Metropolitana e municípios vizinhos, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. O alerta inclui risco de raios, ventos e novos alagamentos ao longo do dia.

Até o momento, as informações disponíveis indicam um cenário de alagamento generalizado no Centro, com registros em vídeo que evidenciam veículos submersos parcial ou totalmente e transtornos para quem tentava se deslocar. Novas atualizações poderão detalhar a evolução do quadro conforme a chuva persista ou perca intensidade.

