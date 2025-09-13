Chuva forte deixa estragos e causa interrupções de energia em várias zonas de Manaus

Notícias de Manaus – Após semanas de sol intenso e calor, uma forte chuva atingiu Manaus e Região Metropolitana na madrugada deste sábado, 13, deixando estragos e causando interrupções de energia em várias zonas da capital amazonense.

A Amazonas Energia informou, em nota, que o fornecimento de energia elétrica está sendo afetado em diversas áreas de Manaus devido às condições climáticas adversas que atingiram a cidade.

Segundo a empresa, as chuvas são acompanhadas de fortes rajadas de vento e descargas atmosféricas, o que tem dificultado os trabalhos das equipes de manutenção. “No momento, por questões de segurança, as equipes aguardam a melhora das condições climáticas para a continuidade dos serviços”, informou a Amazonas Energia.

A concessionária também colocou seus canais de atendimento à disposição para esclarecimentos e agradeceu a compreensão da população. Moradores relatam interrupções em diferentes bairros da capital, e a empresa recomenda precaução em áreas alagadas e durante descargas elétricas. Veja a nota:

Ocorrências

Segundo a Prefeitura de Manaus, duas ocorrências foram atendidas durante chuva na manhã deste sábado, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). As demandas foram recebidas pelo Disque 199, um canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC.

As requisições foram repassadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que respondem rapidamente às áreas impactadas. Com a ação imediata das autoridades, as ocorrências registradas envolvem um risco de desabar na zona Sul e um desabamento na zona Leste.