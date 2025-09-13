A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Chuva forte deixa estragos e causa interrupções de energia em várias zonas de Manaus

O fornecimento de energia elétrica está sendo afetado em diversas áreas de Manaus devido às condições climáticas adversas que atingiram a cidade.

Por Bruno Pacheco

13/09/2025 às 13:37

Ver resumo

Notícias de Manaus – Após semanas de sol intenso e calor, uma forte chuva atingiu Manaus e Região Metropolitana na madrugada deste sábado, 13, deixando estragos e causando interrupções de energia em várias zonas da capital amazonense.

PUBLICIDADE

A Amazonas Energia informou, em nota, que o fornecimento de energia elétrica está sendo afetado em diversas áreas de Manaus devido às condições climáticas adversas que atingiram a cidade.

Segundo a empresa, as chuvas são acompanhadas de fortes rajadas de vento e descargas atmosféricas, o que tem dificultado os trabalhos das equipes de manutenção. “No momento, por questões de segurança, as equipes aguardam a melhora das condições climáticas para a continuidade dos serviços”, informou a Amazonas Energia.

PUBLICIDADE

A concessionária também colocou seus canais de atendimento à disposição para esclarecimentos e agradeceu a compreensão da população. Moradores relatam interrupções em diferentes bairros da capital, e a empresa recomenda precaução em áreas alagadas e durante descargas elétricas. Veja a nota:

Ocorrências

Segundo a Prefeitura de Manaus,  duas ocorrências foram atendidas durante chuva na manhã deste sábado, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). As demandas foram recebidas pelo Disque 199, um canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC.

PUBLICIDADE

As requisições foram repassadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que respondem rapidamente às áreas impactadas. Com a ação imediata das autoridades, as ocorrências registradas envolvem um risco de desabar na zona Sul e um desabamento na zona Leste.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Polícia

Mulher de 56 anos é presa por receptação de roupas furtadas em Manaus

No local, a polícia recuperou diversas peças de vestuário e outros itens oriundos dos crimes.

há 16 minutos

Polícia

Procurado pela Polícia, ‘Branco’ é encontrado morto em Tefé

O homem é apontado pela polícia como o principal suspeito do desaparecimento da ex-companheira e dos filhos dela.

há 33 minutos

Amazonas

Governo do Amazonas aplica R$ 427,8 mil em multas durante Operação Rio Negro contra crimes ambientais

A força-tarefa contou com equipes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

há 35 minutos

Polícia

Homem de 35 anos é preso após tentativa de abuso sexual contra enteadas em Manaus

A 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu o suspeito após denúncias e tentativa de linchamento por moradores.

há 58 minutos

Amazonas

Isabelle Nogueira é detonada após postar foto com ministra de Lula: “vendida”

Postagem gerou uma enxurrada de críticas de internautas que acusaram Isabelle de se alinhar politicamente ao governo federal.

há 1 hora