Manaus

Chuva forte surpreende em tarde de “verão amazônico” em Manaus

Precipitações estão causando um alívio em meio às altas temperaturas que atingem o Amazonas.

Por Marcia Jornalist

28/09/2025 às 15:22

Notícias de Manaus – A tarde deste domingo, 28, foi marcada por uma chuva torrencial que surpreendeu os moradores de Manaus.

A precipitação, acompanhada de trovoadas isoladas, contrastou com o clima quente e abafado que predominava na cidade, onde os termômetros marcavam 29°C. Essa temperatura é considerada incomum para o mês de setembro, conhecido como “verão amazônico”, período de estiagem na região.

Apesar do calor típico da estação, a previsão do tempo já indicava a possibilidade de chuvas intensas para o fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta amarelo, válido até a manhã de domingo, com riscos de alagamentos, quedas de galhos de árvores e descargas elétricas.

Durante essa época do ano, é comum que Manaus enfrente períodos de estiagem, o que resulta na chamada “rasante”, quando os rios começam a baixar.

No entanto, especialistas apontam que este ano a seca não deverá ser tão severa quanto a de 2024, quando a região enfrentou uma das piores estiagens da história.

A chuva de hoje, portanto, traz uma pausa no quadro de seca e é um lembrete das variáveis climáticas que afetam a região. Com o fenômeno ‘La ninã’ em atuação, a previsão é de que as chuvas continuem a ocorrer, trazendo um alívio temporário para a população, que espera que a situação hídrica melhore nos próximos meses.

LEIA MAIS: Corpo com marcas de tiros é encontrado em área de mata na zona norte de Manaus

Diante desse cenário, a população de Manaus deve se manter atenta aos alertas meteorológicos e seguir as orientações da Defesa Civil, a fim de minimizar os riscos e os impactos das chuvas e da cheia

Diante desse cenário, a população de Manaus deve se manter atenta aos alertas meteorológicos e seguir as orientações da Defesa Civil, a fim de minimizar os riscos e os impactos das chuvas e da cheia

