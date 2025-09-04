A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Chuva isolada ameniza calor intenso em Manaus nesta quinta-feira

Temperaturas variam entre 25°C e 29°C com previsão de mais de 50% de chuva na capital amazonense.

Por Marcia Jornalist

04/09/2025 às 09:27

Notícias de Manaus – Manaus registra nesta quinta-feira, 4, uma chuva isolada que tem contribuído para amenizar o calor intenso que marcou os últimos dias na cidade.

A temperatura atual varia entre 25°C e 29°C, com expectativa de que não ultrapasse os 32°C ao longo do dia, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Nas últimas semanas, a capital amazonense enfrentou temperaturas que chegaram a atingir 36°C, típicas para o mês de setembro, período conhecido por ser um dos mais quentes do ano na região. Setembro está no coração do verão amazônico, quando o calor e a umidade elevam os índices térmicos, tornando o clima mais abafado.

A previsão indica que a maior parte da cidade terá chuvas isoladas, com possibilidade de precipitação superior a 50% durante o dia.

Essa combinação de chuva e temperatura mais amena deve proporcionar um alívio temporário para os moradores, que enfrentavam dias de calor intenso.

As chuvas, embora localizadas, são importantes para o equilíbrio do clima da região, ajudando a refrescar a atmosfera e a manter os níveis de umidade elevados, características marcantes do verão amazônico.

LEIA MAIS: Acidente entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida Efigênio Sales, em Manaus

Especialistas alertam, no entanto, para a possibilidade de pancadas rápidas e fortes, que podem causar pequenos alagamentos e exigem atenção redobrada dos motoristas e pedestres.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

