Ciclista morre após engolir abelha durante treino em Manaus

O atleta Waldonilton de Andrade Reis, de 43 anos, morreu após ter uma reação alérgica depois que ele engoliu uma abelha durante um treino de ciclismo na orla da praia da Ponta Negra, em Manaus. O fato aconteceu no dia 2 de março deste ano e a vítima teve a morte encefálica confirmada nesta quinta-feira, 23, depois de ficar 21 dias internada em um hospital da capital amazonense.

Segundo a família, o último relato do ciclista às pessoas que tentaram ajudá-lo foi dele explicando que ingeriu o inseto durante a prática esportiva. No decorrer de sua internação, os médicos informaram aos familiares que ele teve choque anafilático e a morte cerebral por consequência dele ter ficado mais de três minutos sem oxigênio no cérebro.

A irmã do atleta, Rosilene Reis, relata que ele esperou por muito tempo por um atendimento de primeiros socorros. Ele chegou a ficar cerca de 20 minutos com dificuldade para respirar e isso fez com que o quadro de saúde dele se agravasse ainda no local. Ela conta também que após o desespero das pessoas para tentar ajudar, um sargento do Corpo de Bombeiros chegou até o local e conseguiu reanimá-lo.

A família pontuou que o espaço onde Waldonilton costumava treinar é muito procurado para lazer e esporte em Manaus, mas não há suporte médico no local.

“Não teve um socorro, não teve um posto de saúde, não tem um hospital por perto. O máximo que tinha era uma base do Corpo de Bombeiros que não tinha médico no plantão”, mencionou Rosilene.