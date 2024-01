Ciclista morre após ser atropelada na Avenida Torquato Tapajós em Manaus

Notícia de Manaus – Um trágico acidente ocorrido na manhã deste sábado (20) chocou a comunidade de Manaus. Cosme Pereira Paixão, de 45 anos, um ciclista, perdeu a vida após ser atropelado por um carro na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades de uma concessionária de veículos, no bairro Santa Etelvina, zona Norte da cidade.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, quando Cosme se deslocava no sentido bairro/Centro. Segundo informações preliminares, o motorista envolvido no incidente não prestou socorro à vítima, que faleceu no local.

Cosme, que estava indo para o trabalho no momento do acidente, foi atendido por policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também foi acionado, constatando a fatalidade e a impossibilidade de socorro.

O corpo do ciclista foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), enquanto as autoridades trabalham para identificar o motorista responsável pelo atropelamento e apurar as circunstâncias do acidente.