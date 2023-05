‘Cidade em Ação’ disponibiliza serviços de saúde e cidadania na zona Oeste de Manaus

O gabinete itinerante do deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), ofertou neste sábado, 27, serviços de saúde e cidadania aos moradores da zona Oeste de Manaus. O “Cidade em Ação” foi realizado na Escola Estadual Marquês de Santa Cruz, no São Raimundo.

De acordo com o deputado, a iniciativa tem o objetivo de auxiliar o cidadão com a garantia básica de direitos. O parlamentar agradeceu ao governador Wilson Lima e às secretarias estaduais pelo apoio para a realização da iniciativa.

“Nosso gabinete tem a missão de contribuir para que o cidadão tenha facilitado o seu acesso à cidadania. Por isso estamos a cada sábado, de forma volante, levando serviços básicos à população. O ‘Cidade em Ação’ já é uma marca desde o nosso primeiro mandato”, declarou o deputado.

Titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP/AM), o general Carlos Alberto Mansur acompanhou a realização do “Cidade em Ação” e ressaltou que o Estado, há pouco mais de seis meses começou a emitir a Carteira de Identidade Digital (CID). Há quatro edições esse modelo de identificação já é disponibilizado no “Cidade em Ação”.

“A Secretaria de Segurança, com a orientação do governador Wilson Lima, disponibilizou equipes para auxiliar nessa ação tão importante do deputado Roberto Cidade. Além de serviços de cidadania, a população também teve à disposição serviços de saúde, beleza e bem estar. Essas ações são importantes e parabenizo ao deputado e à equipe pelo trabalho”, falou o secretário.

O agricultor Fábio José de Lima de Oliveira, 40 anos, foi um dos beneficiados na ação. De passagem por Manaus, Fábio conseguiu emitir a CID antes de retornar para Coari, onde reside. “Vim para Manaus fazer um tratamento de saúde e para emitir meus documentos, que tinha perdido. Consegui a Certidão de Nascimento, mas não tinha conseguido o RG. Soube da ação, vim aqui e graças a Deus consegui. Agora estou indo pro barco, pra voltar pra Coari e com os documentos que estava precisando”, comemorou.

Moradora do bairro Aparecida, Maria do Perpétuo Socorro, 63, aproveitou a oportunidade para emitir a nova carteira de identidade, atualizar o ciclo vacinal, cortar o cabelo e fazer massagem.

“Essa ação foi muito bonita, maravilhosa. Fui muito bem tratada. Minha pressão estava baixa e a diabetes desregulada quando cheguei e comecei a me sentir um pouco mal, mas a equipe me ajudou, me atendeu com carinho e fui melhorando. Agora já estou bem melhor e feliz pela atenção que me deram”, agradeceu.

Mirna Monteiro e Pedro Henrique Monteiro, 9 anos, mãe e filho, também emitiram CID. “Eu precisava trocar e o meu filho emitir o primeiro RG. Felizmente conseguimos, os dois. Fomos muito bem atendidos”, reforçou.

Redação AM POST*