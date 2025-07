Cidade Junina promete quatro dias de festa, tradição e solidariedade na Arena da Amazônia

Notícias de Manaus – De 24 a 27 de julho, a partir das 17h, o Podium da Arena da Amazônia, Avenida Constantino Nery, 5001, bairro Flores – Zona Centro-Sul de Manaus, será palco da Cidade Junina 2025, evento gratuito que promete reunir toda a família em uma verdadeira celebração dos ritmos, cores e sabores típicos do período mais animado do ano.

Mesmo em pleno mês de julho, o clima será 100% junino. Ao longo de quatro dias de festa, o público poderá conferir a apresentação de 12 grupos folclóricos, entre quadrilhas, cirandas e grupos de cangaço. A cada dia, três dessas manifestações culturais se revezam no palco para valorizar as tradições populares e manter viva a essência das festas juninas na Amazônia.

Dentre as atrações folclóricas confirmadas, estão: Cangaço Jesuíno Brilhante, Valle Perdido, Asa Branca; as quadrilhas Explosão na Roça, Caipiras Afobados, Meu Reino Unido, Revolução na Roça e as cirandas Betânia, Emoção, Força Jovem.

Atrações musicais para todos os gostos

E para ninguém ficar parado, a trilha sonora da Cidade Junina 2025 será garantida com dez atrações musicais por noite, entre nomes consagrados e novos talentos do forró, xote e música regional. São elas: Jessica Lima, Garapa de Cana, Wanderley Andrade, Tome Xote (Ariggó), Trio Du Vale, Daniel Trindade, Xandinho, Rodrigo Raniely, Marcio Cigano, Gang do Forró (Claudinho Dias), Arlindo Neto e Felipe Júnior (Caprichoso e Garantido).

A irreverência e animação da festa ficam por conta dos carismáticos apresentadores Puquêca D’Caprio e Ariela Mayara, que prometem transformar o palco em um verdadeiro arraial de alegria.

Mais do que festa: cultura, lazer e responsabilidade social

Com entrada gratuita e estimativa de público de 15 mil pessoas ao longo dos quatro dias, o evento foi pensado para toda a família, com praça de alimentação temática, feira de artesanato, espaço kids, parquinho de diversões, stand de negócios e muito mais.

“Além da festa, a Cidade Junina 2025 reforça o compromisso com a solidariedade. Parte da arrecadação de rifas, bingos, leilões e do concurso de Rainha Caipira será destinada a instituições sociais como o Lar Batista Janell Doyle, o Abrigo NACER e o Instituto Norte Brasil, unindo cultura e cidadania em uma só celebração. Venha com a família, prepare o traje caipira, e viva o melhor da cultura junina com segurança, alegria e solidariedade! Anarriê!”, convida o organizador do evento, Arnaldo Neto.

O evento é uma realização da Sintonnia Artística, com produção da FAN Produções e Arsenal Service.