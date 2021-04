CIF apreende e inutiliza 120 quilos de carne em mercadinho na zona sul

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) apreendeu e inutilizou 120 quilos de carne, neste sábado (3). A mercadoria foi encontrada em um mercadinho, que foi autuado, localizado na avenida Adalberto Vale, no bairro Betânia, zona sul de Manaus, após denúncias no site da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ao todo foram apreendidos 110 quilos de linguiça calabresa, fora da validade, sete quilos de carne moída e três quilos de carne de sol, impróprios para o consumo.

Ação conjunta – A CIF, coordenada pela SSP, conta com apoio das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

Denuncie – Denúncias referentes a estabelecimentos comerciais que possuam irregularidades ou que estejam descumprindo o decreto governamental de combate à Covid-19 podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM ou ainda pelo site da secretaria, que possui um espaço próprio para isso.

*Com informação da Assessoria de Imprensa