CIF notifica oito bares em Manaus por falta de alvará e licença sanitária

Notícias de Manaus – Uma operação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), realizada entre a noite de sexta-feira (19/9) e a madrugada de sábado (20), resultou na notificação de oito bares e adegas nas zonas norte, leste e centro-sul de Manaus. Os estabelecimentos foram autuados por funcionarem sem alvará e sem licença sanitária.

Em uma galeria localizada na avenida Alphaville, no Novo Aleixo, fiscais constataram que todos os pontos comerciais operavam irregularmente e com adolescentes presentes. Já no Parque das Laranjeiras, equipes da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) encontraram produtos com validade vencida. De acordo com os órgãos envolvidos, todos os estabelecimentos notificados têm 10 dias para regularizar a documentação.

A ação contou com a participação de diversos entes públicos, incluindo Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, secretarias estaduais e municipais, Vigilância Sanitária, Juizado da Infância e Juventude, Semmas, Semef, Implurb e Amazonas Energia. A presença conjunta dos órgãos reforçou o caráter preventivo e corretivo da fiscalização.

O gerente de produtos da FVS, Helton Jardys, chamou a atenção para os riscos à saúde pública diante das irregularidades observadas. “A ausência de licença sanitária pode causar perigo se o local fornecer alimentos ou bebidas vencidos ou operar em ambiente insalubre”, alertou.

Com as notificações formalizadas, os órgãos de fiscalização acompanham o cumprimento dos prazos e exigências legais por parte dos responsáveis, que devem providenciar as autorizações necessárias e adequações sanitárias para manter o funcionamento.