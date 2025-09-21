A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

CIF notifica oito bares em Manaus por falta de alvará e licença sanitária

Operação entre 19 e 20/9 encontrou estabelecimentos sem alvará, adolescentes em galeria do Novo Aleixo e produtos vencidos no Parque das Laranjeiras.

Por Beatriz Silveira

21/09/2025 às 10:36

Ver resumo

Notícias de Manaus –  Uma operação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), realizada entre a noite de sexta-feira (19/9) e a madrugada de sábado (20), resultou na notificação de oito bares e adegas nas zonas norte, leste e centro-sul de Manaus. Os estabelecimentos foram autuados por funcionarem sem alvará e sem licença sanitária.

PUBLICIDADE

Em uma galeria localizada na avenida Alphaville, no Novo Aleixo, fiscais constataram que todos os pontos comerciais operavam irregularmente e com adolescentes presentes. Já no Parque das Laranjeiras, equipes da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) encontraram produtos com validade vencida. De acordo com os órgãos envolvidos, todos os estabelecimentos notificados têm 10 dias para regularizar a documentação.

Leia também: Adolescente vai imprimir trabalho e é estuprada por dono de papelaria em Beruri no Amazonas

PUBLICIDADE

A ação contou com a participação de diversos entes públicos, incluindo Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, secretarias estaduais e municipais, Vigilância Sanitária, Juizado da Infância e Juventude, Semmas, Semef, Implurb e Amazonas Energia. A presença conjunta dos órgãos reforçou o caráter preventivo e corretivo da fiscalização.

O gerente de produtos da FVS, Helton Jardys, chamou a atenção para os riscos à saúde pública diante das irregularidades observadas. “A ausência de licença sanitária pode causar perigo se o local fornecer alimentos ou bebidas vencidos ou operar em ambiente insalubre”, alertou.

Com as notificações formalizadas, os órgãos de fiscalização acompanham o cumprimento dos prazos e exigências legais por parte dos responsáveis, que devem providenciar as autorizações necessárias e adequações sanitárias para manter o funcionamento.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Polícia

PM flagra flanelinhas extorquindo motoristas durante show Klesssinha em Manaus: “alguns estão cobrando R$150”

Polícia Militar flagrou a prática.

há 28 minutos

Manaus

Casa pega fogo após oscilação de energia no Colônia Terra Nova em Manaus

Vizinhança usou água armazenada até a chegada do Corpo de Bombeiros.

há 55 minutos

Brasil

Ex-A Fazenda JP Mantovani morre em acidente de moto em São Paulo

Modelo e apresentador caiu da moto e foi atropelado por caminhão de limpeza

há 2 horas

Manaus

Feira para estudantes e profissionais começa na quarta em Manaus

Evento gratuito e para todas as idades ocorre de 24 a 26 de setembro, das 9h às 21h, no Centro de Convenções Manaus Plaza Shopping.

há 2 horas

Manaus

Manifestantes vão as ruas em Manaus protestar contra anistia e ‘PEC da Blindagem’

O ato teve início às 8h.

há 3 horas